種族仇恨？芝北郊城鎮新冠死亡告示牌 遭噴漆「中國」

北溪鎮標示美國新冠死亡人數，提醒居民留意防疫的告示牌，遭人噴上「中國」字樣。(Lee Goodman臉書)

芝加哥北郊北溪鎮(Northbrook)一幅寫著「美國第一，新冠死亡人數21萬5000，川普 總統」(We're #1，215000 Covid Deaths，USA Donald J. Trump President)的告示牌，日前遭不明人士以噴漆塗上「中國 」(China)字樣，豎立該告示牌的「和平社區」(Peace Communities)發起人古德曼(Lee Goodman)說，他的本意是提醒大家留意防疫 ，然而過去近一個月，該招牌卻遭多達13次刻意破壞。

北溪鎮人口有3萬3000多人，家庭中位收入超過12萬，這個城鎮的白人居民逾80%，亞裔人數次之，比率為14.5%，為典型聚居中產階級的芝加哥郊區社區。

古德曼說，這塊招牌經過當地政府核可，從9月18日開始，豎立在瓦特斯大道(Walters Ave.)夾薛爾曼路(Shermer Rd.)的路口，他說，該告示牌的張貼許可證16日到期，然而從第一天到現在，這個欲藉著新冠造成數十萬民眾死亡的數字，提醒居民注意防疫，戴口罩、保持社交距離的招牌，卻多達13次遭到破壞。

當地警方至少接到10多宗與該告示牌有關的案件報告，包括照明燈爆了、金屬號碼牌遭折彎、塗鴉等，警方並沒有因此逮捕任何人，也沒有開出任何罰單。

古德曼說，每次招牌受到破壞，他就去清洗重漆，「病毒不會消失，我們也不會消失」，古德曼夫妻才清除了之前遭噴上的綠色油漆及不雅男性器官圖樣，沒想到才隔幾個小時，告示牌又被噴上大大的黑色「中國」字樣。

該告示牌豎立起來的頭幾天，北溪鎮辦公室就接到一些民眾來電，要求將標示牌撤除，抗議者稱「特別是川普名字在上面，有政治宣傳意味」，還有居民說，孩子們看到這個標示會產生恐懼，且會造成居民間發生衝突，指稱該告示牌「是各種令人不悅行為的催化劑」。

另方面，也有人寫信給地方辦公室，對告示牌表達支持，「就跟高速公路旁的招牌寫著車禍死亡人數一樣，屬於公共服務的提醒」。

該鎮的律師伊爾洛德(Steven Elrod)對此公開解釋，根據第一修正案的公共論壇相關規定，北溪鎮府無法律權力命令撤除該招牌，無論公眾是否有意見，鎮府或工作人員，都不能刪除招牌上的內容。