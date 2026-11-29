縣府設施部門工作人員開始取出一個1976年埋設於縣政府行政大樓前的時光膠囊內的物品，縣府官員及員工則在一旁好奇地觀看。（聖塔克拉拉縣政府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣1976年封存的時光膠囊原訂2026年開箱，卻因地下滲水導致文件腐爛、紀念品受損，僅部分物品可搶救後再展出並重新封存。

埋藏地下50年的歷史時光膠囊終於開箱，結果卻令人失望。聖塔克拉拉縣府日前挖出1976年美國建國200周年期間封存的時光膠囊，原本期待能保存半世紀的歷史文件及紀念品，卻因地下滲水遭到嚴重破壞，不少文件已經腐爛。當年記載應放入的三瓶葡萄酒 ，也只找到其中一瓶。

這個時光膠囊位於聖荷西 70 W. Hedding St.，縣政府行政大樓入口前的James P. McEntee Sr.廣場。1976年正值美國建國200周年，全國各地舉行慶祝活動，聖克拉拉縣也特別設置時光膠囊，收集縣內各城市提供的紀念物品，原定2026年開啟，檢視內容後重新封存，並於2076年再次開箱。

膠囊上方的紀念牌匾清楚刻著「1976年11月19日設立，2026年開啟，之後重新封存」。縣府工作人員上周使用混凝土切割設備，挖出這個由當地殯葬業者特別設計建造的密封地下儲藏室。

負責監督計畫的縣副行政長道爾（Megan Doyle）回憶，工作人員準備打開膠囊時，現場突然刮起一陣強風，枯葉四處飛舞，氣氛甚至讓人聯想到電影「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark）開啟神秘寶箱的場景。不過，真正打開後，迎接大家的卻是嚴重水損。

道爾表示，縣府原本希望密封結構能夠抵擋數十年的環境侵蝕，但內部仍出現大量水損。目前正逐一檢查物品，評估哪些還能搶救，哪些只能丟棄。

膠囊內的物品相當多元，包括介紹巴洛阿圖樹木的書籍、描繪山景城田園風貌的出版品、地圖、明信片、市政府章程、官方文件、旗幟及美國建國200周年紀念品。部分文件因事先以塑膠包覆或護貝，保存狀況相對較好，其他沒有保護措施的紙本資料則受到嚴重破壞。

密爾比達市當年放入一輛福特Mustang II金屬模型車，與當時當地重要雇主福特汽車組裝廠的歷史有關。另外還有一批介紹電影「密爾比達怪獸」（The Milpitas Monster）的照片及文件。這部低成本電影曾是當地引以為傲的作品，至今仍有影迷追捧，但相關資料如今也因水損嚴重，幾乎無法辨認。

另一個令人意外的發現，是葡萄酒數量對不上。根據當年紀錄，膠囊原本應放入三瓶酒，但此次只找到一瓶，為來自歷史悠久Novitiate葡萄園、現今Testarossa酒莊的麝香葡萄酒。此外，裡面還有兩袋各12盎司的Sugaripe去籽西梅乾，雖然已經過了50年，外觀卻仍保有西梅乾的模樣，讓縣府人員也感到意外。

除了官方挑選的紀念品，當年封存儀式接近尾聲時，現場民眾還自發性投入大量個人物品，包括名片、過期駕照，以及孩子、配偶和戀人的照片，希望50年甚至100年後的人們，仍能透過這些物品知道當時普通人的生活。

縣府表示，接下來將把仍可保存的物品，放在70 West Hedding Street縣政府中心走廊公開展出，之後再重新埋入地下。縣府目前也計畫於12月7日舉辦公開活動。根據歷史紀錄，時光膠囊實際埋藏日期為1976年12月7日，當年的儀式曾因如今已無法考證的原因而延後。

這次重新封存時，縣府也準備加入代表2026年的當代物品，甚至可能以新的物品替代部分已經損毀的紀念品，讓下一代在2076年開箱時，能夠同時看到1976年與2026年的社區面貌。

時光膠囊內許多文件因受潮而損毀，但部分以塑膠包覆的文件得以保存。其他物品還包括一瓶葡萄酒、一輛壓鑄金屬製的福特汽車迷你模型，以及一只儀式用高腳杯。（聖塔克拉拉縣政府提供）