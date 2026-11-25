感恩節餐桌暖人心，舊金山多家慈善機構免費供餐。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，舊金山多家慈善機構將免費供應數千份餐點與相關服務，讓低收入家庭、長者及無家可歸者在節日中感受社區溫暖。

感恩節 是美國民眾闔家團聚、分享美食的傳統節日，但對於一些經濟困難家庭、獨居長者及無家可歸者而言，一頓豐盛的節日大餐並不容易獲得。隨著感恩節到來，舊金山 多家慈善機構將於26日提供免費感恩節餐點，讓有需要的民眾享用熱騰騰的火雞大餐，在節日中感受到社區的關懷與溫暖。

近年來，受到食品價格、房租及生活成本上漲等因素影響，不少低收入家庭面臨食物短缺問題。灣區 多家食物銀行及慈善機構也面臨資源緊張的挑戰，但仍持續籌辦年度節日供餐活動。

位於舊金山田德隆區（Tenderloin）的慈善機構GLIDE，將於感恩節當天上午11時至下午1時30分，在艾利斯街（Ellis Street）330號提供免費節日餐點，預計準備近2500份餐食，包括火雞、火腿及傳統感恩節配菜。

GLIDE長期為舊金山低收入及無家可歸民眾提供免費餐食，日常供餐不設資格限制。感恩節供餐也是該機構每年重要的社區服務活動之一。

另一家慈善機構聖安東尼基金會（St. Anthony Foundation）也將於感恩節當天提供約2400份免費餐點。位於金門大道（Golden Gate Avenue）121號的餐廳，上午7時起開放，提供咖啡及糕點，正式感恩節餐食供應時間為上午10時至下午1時30分。

舊金山City Impact則將於上午8時至下午2時，在泰勒街（Taylor Street）144號舉辦感恩節聚餐活動，讓社區居民坐下來享用一頓熱飯，民眾可透過該機構網站登記參加。

在舊金山服務超過半個世紀的志願者組織Tenderloin Tessie，將於下午1時至4時，在富蘭克林街（Franklin Street）1187號的第一一神普救派教堂舉辦免費聚餐，預計提供800至1000份餐食。

除了免費餐點，該組織還將提供節日禮品袋、免費理髮及衣物等服務，幫助有需要的民眾度過節日。

對於獨居長者及遠離家人的民眾而言，感恩節聚餐的意義不僅是填飽肚子，更是提供一個走出家門、與他人交流的機會。一張餐桌、一頓熱飯，也能為平日較少與人接觸的居民帶來陪伴。

有需要的民眾可根據居住地點及供餐時間選擇前往。由於各機構供餐安排及登記要求不同，建議出發前先查閱相關機構網站，確認最新資訊。