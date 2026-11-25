Google在舊金山開設首門店 聯合廣場商圈復甦再添利好。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Google將於2027年在舊金山聯合廣場開設首家門店，延續體驗式零售布局，也為疫情後逐步回暖的市中心商圈再添利多。

舊金山 市中心商圈復甦再傳好消息。科技巨頭Google 計畫於2027年在聯合廣場（Union Square）開設其在舊金山的首家實體零售門店，選址位於士德頓街（Stockton Street）222號，與蘋果公司旗艦店相距不遠。隨著越來越多科技企業及國際零售品牌進駐，經歷疫情 後商家撤離潮的聯合廣場，正逐步迎來新的商業活力。

據舊金山商業時報及舊金山紀事報報導，Google已簽署長期租約，新店位於士德頓街與少女巷（Maiden Lane）交界處，原址為時尚品牌Tory Burch門店。該品牌於今年8月底租約到期後撤離，Google的進駐將為這處位於聯合廣場核心地段的商業空間帶來新用途。

根據招租資料，新門店地面樓層面積約2600平方呎，地下樓層另有1690平方呎，總面積約4290平方呎。Google已證實新店將於明年開業，但尚未公布具體日期。

與傳統電子產品零售店不同，Google近年積極發展體驗式零售模式。消費者除了可以購買Pixel智能手機、Fitbit智能手表及Nest智能家居設備等產品，也可透過實際操作了解產品功能。Google現有門店亦提供產品諮詢、網上下單後到店取貨及維修支援等服務。

Google於2021年在紐約開設實體零售門店，此後逐步拓展零售版圖，在南灣山景城也設有門店。此次選擇舊金山市中心，反映出科技企業對城市核心商圈的關注。

聯合廣場曾是舊金山最繁華的購物區之一，但疫情後受到遠程辦公、消費習慣改變及市中心人流減少等因素影響，多家大型零售商相繼撤離。近年隨著新商家陸續進駐，商圈也開始呈現不同於以往的面貌。

日本潮流服飾品牌A Bathing Ape今年已在附近開店，任天堂（Nintendo）、泡泡瑪特（Pop Mart）等品牌也為商圈帶來更多年輕消費群體。Nordstrom Rack及Zara亦已宣布在該商圈開設新店的計畫。

對於周邊餐飲及小型商家而言，大型科技品牌進駐有望增加街區人流，帶動消費者在購物之餘用餐及休閒，為市中心創造更多商業機會。

從傳統百貨及精品零售，到科技產品、潮流文化與體驗式消費，聯合廣場正在尋找新的商業定位。不過，新品牌能否帶動周邊商家實際營收增長，仍有待觀察。