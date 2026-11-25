圖為警方搜出來的被盜銅製配件。（聖塔克拉拉縣警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 警方指控54歲蔡忠在灣區多家Home Depot反覆竊取銅配件逾100次，並變賣贓物；搜索後又發現疑似來自VTA系統、價值3萬8500元的失竊銅材。

灣區 多家Home Depot門市數月來接連發生銅配件失竊案，一名54歲男子涉嫌在各門市反覆行竊，再將偷來的銅材拿到聖荷西 回收場變賣。聖塔克拉拉縣警局表示，調查人員已將男子與超過100起竊案連結，涉案失竊銅配件價值約1萬4000元。警方逮捕男子後進一步搜索，竟又查獲疑似來自VTA系統、價值3萬8500元的失竊銅材。

警方指出，嫌犯為54歲的蔡忠（Truong Thai，音譯）。調查人員表示，他數月來頻繁前往灣區各地的Home Depot門市，涉嫌多次竊取銅製配件，再將贓物運往聖荷西的回收中心變賣。

警方高影響犯罪調查小組（High Impact Team）持續追查相關案件，經過調查後，將蔡忠與超過100起竊盜事件連結，這些案件涉及的銅製配件總價值約1萬4000元。警方隨後以零售竊盜罪名逮捕他，並將其送往縣監獄收押。

不過，案件調查並未就此結束。警方表示，後續執行搜索令時，調查人員又發現價值約3萬8500元的銅材，初步認為這批物品可能是從VTA交通系統中竊取。

警方指出，這次調查顯示，看似單純的零售商品竊盜，背後可能還牽涉規模更大的失竊案件。目前警方公布的資訊尚未說明VTA銅材失竊的具體地點、時間，以及相關竊案是否全部與蔡忠有關，案件仍有待進一步調查。

警方提醒，零售商店遭竊的商品即使單件價值不高，若長期反覆犯案，累積損失仍可能相當可觀，也可能進一步牽出其他公共設施失竊案件。