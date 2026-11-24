costco上架糯玉米引起搶購。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Costco販售的雪糯玉米以三甜七糯為特色，口感不同於一般甜玉米，因軟糯黏彈而受亞洲消費者青睞，上市後也迅速被搶購一空。

Costco 近期販售一款來自中國品牌「金色庄園」的雪糯玉米，以白色玉米為主，一袋淨重1.75公斤，包裝內有多根獨立玉米，主打「三甜七糯」的口感特色。與一般以清甜、多汁為主的黃色甜玉米不同，這款雪糯玉米強調軟糯、黏彈的口感，適合喜歡糯玉米的消費者。

這款玉米以「三甜七糯」作為主要賣點，意指甜味與糯性兼具，其中糯感更為突出。玉米顆粒呈淡黃色至乳白色，排列緊密，外觀看起來飽滿。包裝特別標示「粘糯絲口感」，主打咀嚼時具有一定黏性與彈性，不是普通甜玉米那種一咬就爆汁的口感，而是更有嚼勁，吃起來綿密、軟糯。

記者在Costco貨架上看到這款雪糯玉米時，商品已幾乎被搶購一空。好不容易拿到最後一袋的李先生表示，這次出門前，家人特別叮囑他要買回去嘗嘗。由於家鄉在東北，家人對玉米口味有一定偏好，認為Costco一直販售的水果玉米與家鄉風味不太相同，因此看到新推出的雪糯玉米，便特地請他買回家試試。

對於習慣亞洲飲食的消費者來說，糯玉米也是不少人熟悉的家常食材。早餐時可以直接加熱食用，搭配雞蛋 、牛奶 或咖啡，作為方便的一餐。下午肚子餓時，也可以當作點心。由於糯玉米本身具有飽足感，對於不想準備太複雜餐點的人來說，是相對方便的選擇。包裝標示「蒸煮食用」，最簡單的方式就是隔水蒸熱，讓玉米保持原有的水分與軟糯口感。也可以放入水中加熱，適合一次準備多根，若想增加風味，還可以搭配少量奶油、鹽，或依照個人口味加入其他調味料。

近年美國Costco除了販售傳統黃色甜玉米，也陸續出現更多符合亞洲消費者飲食習慣的食品。這款雪糯玉米的特色，在於不是單純追求甜度，而是以甜味與糯性兼具的方式，提供不同於一般玉米的選擇。對喜歡糯玉米、平時習慣蒸玉米當早餐或點心的消費者而言，這類大包裝產品也值得留意。