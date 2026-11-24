Target自有品牌Wondershop推出的布面小鳥，每組3隻、售價10元，其中一隻穿著銀色羽絨外套、戴藍色滑雪鏡，另外兩隻則分別繫著紅、白圍巾。（取自Target官網）

AI摘要 文章摘要整理： Target在感恩節前夕推出多款食品造型聖誕吊飾與迷你樹等裝飾，主打可愛包裝與親子布置，價格從5元到10元不等。

感恩節 前夕，Target 超市在聖誕裝飾專區陳列多款食品造型吊飾，包括Goldfish金魚餅乾、多力多滋（Doritos）玉米片及Hidden Valley牧場沙拉醬，三款吊飾均依照原商品包裝縮小製作，十分惹人喜愛。

記者23日走訪Target門市，見到不少家長帶著孩子提前為年底假期選購裝飾用品，其中以聖誕布置最為醒目。除了印有食品商標的吊飾，Target自有品牌Wondershop也推出多款零食與餐點造型吊飾，單價從五元至八元不等。

5元的玻璃吊飾則有漢堡、墨西哥塔可餅（Taco）及莫札瑞拉起司（Mozzarella）等款式。漢堡裝在印有「Yummy!」的紅白條紋餐盒裡，塔可餅露出生菜、番茄和絞肉，外層仿牛皮紙包裝繫著紅白細繩。起司吊飾則以白色玻璃球搭配紅綠條紋，模仿義大利 新鮮起司的包裝。同樣以食物為主題的還有一款5元的布氈狐狸，頭戴白色廚師帽，手捧糖霜蛋糕。

生活網站Best Life盤點了Target的11款聖誕裝飾，其中一款適合讓孩子自己布置的桌上聖誕樹，高19吋（約48公分），售價10元。小樹配有白色圓形底座，枝葉帶有仿雪效果。一名消費者留言說，她想為妹妹布置一棵和自己家中大樹相似的迷你樹，妹妹收到後很喜歡。同系列還有每包3元的冰柱造型裝飾絲，兩樣合計13元，就能在家中另闢一角，讓孩子決定自己的樹要怎麼裝飾。

空間較寬裕的家庭，還有一款3呎高（約91公分）的盆裝人造冷杉。樹上已裝好暖白色LED燈，使用兩顆AA電池，擺放位置不受插座限制。

親子布置的範圍也可延伸到窗台和書架。Wondershop推出的布面小鳥，每組3隻、售價10元，其中一隻穿著銀色羽絨外套、戴藍色滑雪鏡，另外兩隻則分別繫著紅、白圍巾。

聖誕裝飾是主舞台。（記者王子涵╱攝影）

Goldfish金魚餅乾、多力多滋（Doritos）玉米片及Hidden Valley牧場沙拉醬。三款吊飾均依照原商品包裝縮小製作，從餅乾袋上的起司口味字樣，到沙拉醬瓶的綠色瓶蓋，都保留了平時在超市貨架上可見的細節。（記者王子涵╱攝影）