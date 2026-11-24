舊金山北岸的Waterfront在24日中午前後就出現海水倒灌的現象，市府在行人道上已部署好沙袋和海浪阻攔墻應對。（取自市長羅偉Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山遭逢接近歷史高位的王潮，灣區多處含球場與機場被劃入主要淹水區，市府已提前部署沙袋與擋板因應。

舊金山 於24日晚7時迎來接近歷史高位的天文大潮（俗稱王潮，King Tides）。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的海平面預測模型，舊金山灣沿岸多地都被劃入「主要」淹水區，其中就包括濱海的職業體育球隊勇士（Golden States Warriors）、巨人隊（San Francisco Gianst）的主場、舊金山國際機場（SFO）以及屋崙舊金山灣國際機場（OAK）、中半島以及南灣臨近內灣的大片區域。

根據市長羅偉 （Daniel Lurie）分享的視頻顯示，舊金山北岸的Waterfront在24日中午前後就出現海水倒灌的現象，市府在行人道上已部署好沙袋和海浪阻攔牆應對。羅偉現場視察時對媒體表示：「看到潮水離城市如此近，不可思議。」羅偉表示，「在如此高的水位，加之今晚和明天早上的強降雨，是令人擔憂的。但慶幸地是，降雨發生在凌晨，到明天白天潮水會從最高水位褪去。」

舊金山巨人隊主場甲骨文球場（Oracle Park），以及金州勇士隊與WNBA冠軍金州女武神隊共用的主場大通中心（Chase Center），都緊鄰舊金山灣。兩座場館位於米慎灣（Mission Bay）一帶。根據國家海洋暨大氣總署的海平面上升模型，若發生「重大」等級的高潮事件，這一帶可能嚴重淹水。

值得注意的是，耗資14億元打造的大通中心是建立在用泥土和碎石填海造地上，其中還包括1906年舊金山大地震留下的瓦礫，地下水距離地標僅約3呎，而市內比賽場地更設在地面以下。

勇士隊預定周三晚間在大通中心迎戰沙加緬度國王隊。據勇士隊發言人里德（Raymond Ridder）表示，若大通中心周邊街區淹水，球隊「一定會採取應對措施」。

反觀巨人隊，儘管MLB進入休賽季，但甲骨文球場冬季仍承辦節慶派對、高爾夫體驗等活動。上周，微軟Ignite大會就在球場舉辦開幕活動。

據記者觀察，甲骨文球場周邊的濱水步道（Portwalk）沿線已設置2呎高的金屬擋板。每道拱門前各放一塊擋板，長度恰好能封住整個開口。舊金山港務局也關閉了Terry A. Francois Boulevard通往船隻下水坡道的入口，並在坡道前放置白色路障，禁止進入。

取自美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的海平面預測模型，舊金山灣沿岸多地都被劃入「主要」淹水區，其中就包括濱海的職業體育球隊勇士、巨人隊的主場、舊金山國際機場（SFO）以及屋崙舊金山灣國際機場（OAK）、中半島以及南灣臨近內灣的大片區域。（NOAA提供）