校聯會會長馬蒨君（左）10月回台拜訪電視製作人王偉忠（右），邀請他赴灣區擔任年會主講嘉賓。（校聯會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州中國大專校友會聯合會第43屆年會將邀請王偉忠演講，校聯會歷經3次邀約、近5個月才成功，盼他分享眷村成長與創作故事。

從眷村生活到電視帝國，台灣電視製作人王偉忠 將於2027年2月27日到佛斯特市，擔任北加州 中國大專校友會聯合會第43屆年會主講嘉賓。為了請他來灣區 ，校聯會前後邀了三回。會長馬蒨君說，她和王偉忠一樣在眷村長大，灣區也有不少這樣的「眷村小孩」，她想請他來聊聊那段大家都熟悉的光陰故事。

王偉忠早年以綜藝節目製作打響名號，曾製作或監製「連環泡」、「全民大悶鍋」、「康熙來了」等節目；後來跨足戲劇製作，推出以眷村生活為背景的電視劇「光陰的故事」，也透過舞台劇「寶島一村」，把眷村故事搬上舞台。近年主持Podcast「欸！我說到哪裡了？」，邀請不同領域的來賓對談。

校聯會最初請台灣演藝圈幫忙打聽，輾轉聯繫上王偉忠的秘書，得到的回覆卻是婉拒。馬蒨君接著請灣區友人牽線，第二次邀約總算有眉目。10月，她帶著兩本校聯會年刊回台，親自與王偉忠見面，藉年刊向他介紹各校校友會的沿革。王偉忠翻閱時，也看到了自己的母校文化大學。從起心動念到敲定邀約，前後歷經近五個月。

談到為何第一次碰壁後仍想請到王偉忠，馬蒨君說，她看「光陰的故事」時，想起自己在眷村長大的日子；她也提到，王偉忠和大姊王蓉蓉曾合著「偉忠姐姐的眷村菜」，把家裡的味道寫進食譜。在她看來，對同樣在眷村長大、如今旅居灣區的僑胞而言，戲裡的鄰里日常和童年飯桌上的味道，都能勾起各自的回憶。邀約敲定後，她第一時間把好消息告訴理事，大家都驚喜地問：「你是怎麼請到他的？」

在年會上，王偉忠將從嘉義空軍眷村的童年講起，聊聊自己後來怎麼走進電視圈，又為什麼把眷村生活搬上螢幕。希望以輕鬆的方式和灣區僑胞分享自己的成長經歷，藉此一起「回憶青春」。

校聯會由台灣各大專院校在北加州的校友會組成，年會除安排聚餐，讓各校校友聚敘交流，也邀請嘉賓進行專題演講。馬蒨君說，校聯會原希望維持上屆票價，也曾與場地方協商，但受餐飲及人力成本上升影響，本屆票價仍略有調高。籌備團隊已盡量控制開支，希望兼顧參加者的負擔，保留年會的傳統與亮點。

北加州中國大專校友會聯合會第43屆年會將於2027年2月27日在福斯特市舉行，專題講者王偉忠將與灣區僑胞分享從眷村生活到電視製作的經歷。（校聯會提供）

校聯會第43屆年會共有四種票券，圖中由上至下為VVIP券1000元、VIP券600元、貴賓券250元及嘉賓券140元。年會將於2027年2月27日（周六）舉行，詳情可洽馬蒨君（408-621-9993）或張美鈴（510-509-5563）。（校聯會提供）