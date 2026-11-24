陪伴當地居民逾16年的大華超市玫瑰花園購物中心分店，門口已貼出中英文歇業公告。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 開業16年多的布利桑頓99大華超市玫瑰花園分店將於12月5日關閉，目前推出全店9折清倉，並影響54名員工去向。

位於布利桑頓、陪伴當地居民逾16年的99大華超市玫瑰花園購物中心分店，即將於12月5日走入歷史。正值感恩節 採買旺季，該分店現已推出全店9折優惠，並將持續至歇業當天，讓民眾在門市謝幕前多了一個撿便宜的機會。

根據店家公布的促銷海報，此次9折優惠僅限該分店，小型電子家電、啤酒及烈酒除外。有員工透露，平時員工購物也僅享有9折優惠。

大華超市玫瑰花園購物中心分店於2010年4月開幕，是較早進駐三谷地區的亞洲連鎖超市門市之一。隨著歇業日期逼近，除了商品出清，員工的去向也備受關注。根據先前公布的裁員通知，此次關店將影響54名員工。

相關人士表示，門市關閉後，原有員工將轉往其他分店工作，或面臨裁員；這家店已在地經營16年又7個月，相信工作多年的老員工一定會感到不捨。

據本報先前報導，近年三谷地區人口結構改變，亞洲超市競爭日益激烈，今年稍早韓國連鎖超市H Mart也在都布林開幕，距當地大華超市僅數個街區。玫瑰花園購物中心分店歇業後，99大華超市在三谷地區仍有兩家門市，分別位於布利桑頓太平洋明珠購物中心及都布林。

布利桑頓大華超市玫瑰花園購物中心分店推出全店9折優惠，將持續至12月5日歇業當天。（消費者提供）