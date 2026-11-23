莫菲特機場（Moffett Field）去年6月的一景。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： NASA發布招標，評估在山景城北側的艾姆斯研究中心與莫菲特機場租地建數據中心，以擴充超級運算並支援國家需求，但此案僅屬諮詢性質。

航太 總署NASA 發布招標案，徵求承包商評估在山景城北邊的艾姆斯研究中心（Ames Research Center）開發一個數據中心的機會。

聖荷西 信使報報導，根據NASA的資訊，該機構正考慮在莫菲特機場（Moffett Field）租賃場地，用於營運數據中心，以「支援國家需求」（support national needs）。NASA是在上個月發布了這項招標尋求案。

該中心佔地 2000 畝，屬於聯邦用地，位於山景城以北，隸屬於聖塔克拉拉縣的非建制地區。艾姆斯研究中心是 NASA 旗下十大研究中心之一，主要專注於超級運算、網路技術及智慧系統領域。

根據合約說明，獲選的承包商將針對場地的可行性及開發就緒程度，提供 NASA「可作為決策依據的分析與建議」。NASA 發言人尼爾（Jeanne Neal）在聲明中表示，艾姆斯研究中心與莫菲特機場現有的基礎設施具備「充足的電力供應」，可加以利用以擴充超級運算能力，進而支援 NASA 及國家的需求。

尼爾又指出，該中心目前正在研議莫菲特機場的最佳用途，並會定期進行此類承包商評估，旨在「更全面地了解其中的效益與風險」。尼爾強調，這項研究僅具諮詢性質，並未承諾 NASA 必須採取任何具體行動。此消息最初由總部位於倫敦的資料中心產業刊物Data Center Dynamics於上周報導。

尼爾表示，NASA 艾姆斯研究中心設有該機構最主要且運算速度最快的超級電腦。此外，NASA 亦率先開發出高效能資料中心，在冷卻超級運算系統時，相較於傳統資料中心，可節省超過 90% 的水資源與電力。NASA 在全美各地營運多座資料中心及資料處理設施，其中包括位於密西西比州的史坦尼斯太空中心（Stennis Space Center）以及位於佛州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）。

在灣區，資料中心已成為爭議焦點。幾周前多個城市與縣政府投票決定暫停此類新開發案，理由是擔憂這些設施會對能源與水資源消耗、噪音及空氣污染造成負面影響。除了地方官員對該地區的資料中心持批評態度外，許多民眾與基層組織也紛紛湧入公開會議，表態支持實施禁令。