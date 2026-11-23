自2018年起，Meta便租下霍華德街250號整棟面積達75萬5900平方呎的辦公大樓。（取自維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： Meta傳出擬轉租舊金山總部部分空間，市場關注AI帶動的辦公室需求是否降溫；但數據顯示科技企業需求仍強，轉租空間反而快速減少。

據舊金山 紀事報獨家報導，科技巨頭Meta 正準備將位於舊金山總部的部分辦公空間轉租。該消息引發外界再次關注，由人工智慧 （AI）產業帶動的舊金山辦公樓租賃熱潮是否開始降溫。

知情人士透露，Meta已考慮將位於Howard St. 250號的約16萬平方呎辦公空間轉租，內部甚至曾討論將多達50萬平方呎、約占整棟大樓三分之二的空間釋出，但消息人士認為，後者實現的可能性不大。

知情人士表示，Meta潛在的轉租計畫已吸引多家公司的興趣。房地產業內人士指出，這反映出快速成長的新創企業對配備完善的高端辦公空間仍有強勁需求，Meta此舉可能是希望把握當前市場機遇。Meta拒絕就該大樓的租賃策略置評。

自2018年起，Meta便租下霍華德街250號整棟面積達75萬5900平方呎的辦公大樓。同年，該公司亦啟用位於附近Fremont St.181號、面積達43萬5000平方呎的辦公室。

2023年，為削減營運成本及推行遠距辦公，Meta將Fremont街181號的全部辦公空間投入轉租市場。此舉一度成為舊金山疫情後辦公樓空置危機的象徵。

然而，隨著市場逐步復甦，多家企業陸續進駐Meta原有的辦公空間。根據房地產經紀公司仲量聯行（JLL）的最新資料，目前該處僅剩約1萬5000平方呎可供轉租，意味著約42萬平方呎空間已成功出租或退出租賃市場。承租企業包括AI新創公司Anthropic、Perplexity AI，以及Navan、Zendesk和Strava等科技企業。

房地產諮詢公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）研究總監薩蒙斯（Robert Sammons）表示，在AI產業的帶動下，科技企業對舊金山辦公空間的需求仍持續增長，包括轉租市場。

該公司數據顯示，目前有153家科技企業正在舊金山尋找辦公空間，高於一年前的111家，總需求面積也從2025年的350萬平方呎增至530萬平方呎。其中，83家為AI企業，需求面積達330萬平方呎。

薩蒙斯強調，這些數據代表企業的租賃需求，而非已完成的租賃交易，但也顯示市場需求並非完全依賴AI產業。

「這意味著，僅在舊金山市內，非AI科技企業仍有超過200萬平方呎的辦公空間需求。」薩蒙斯說。

強勁的市場需求也促使舊金山可供轉租的辦公空間持續減少。戴德梁行數據顯示，截至今年第三季度末，全市可供轉租的辦公空間約為300萬平方呎，低於一年前的580萬平方呎。疫情後的高峰期，即2024年初，這一數字曾高達750萬平方呎。

薩蒙斯指出，部分短期轉租物業因租約到期而退出市場，或轉為由業主直接出租；另一些設施完善的辦公室則吸引希望快速進駐、避免長期租約及高昂裝修成本，或以較低價格租用高端辦公空間的企業。目前市場上剩餘的轉租空間，多為租期較短或條件相對欠佳的物業，優質辦公空間正變得愈加稀缺，租金也隨之上漲。

Meta的Facebook和WhatsApp團隊通常須每周到辦公室工作三天，Instagram則於今年稍早改為每周五天到辦公室上班。Meta今年5月在全球裁減約8000個工作崗位，加州政府文件顯示，霍華德街250號辦公室共有252名員工受到影響。

與此同時，Meta也圍繞AI業務進行組織架構調整，將數千名員工調派至AI相關項目。Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）此前曾表示，AI能讓一個人完成過去需要一整個大型團隊才能完成的工作。不過，Meta並未透露此次辦公空間轉租計畫是否與上述調整有關。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）此前曾表示，AI能讓一個人完成過去需要一整個大型團隊才能完成的工作。（美聯社）