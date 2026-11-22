根據國家氣象局的最新預測，舊金山國際機場（SFO）有被淹風險，連續三天的暴風雨可能越過機場部分海堤，在機場低窪區域恐遭連續3天的淹水。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，舊金山國際機場SFO面臨聖嬰暴風雨引發的海水倒灌風險，氣象單位警告低窪區與部分跑道、道路都可能淹水。

感恩節 出行高峰將至，舊金山灣區 在下周卻將面臨聖嬰現象（El Nino）影響下最強的暴風雨襲擊。根據國家氣象局的最新預測，舊金山國際機場（SFO）有被淹風險，連續三天的暴風雨可能越過機場部分海堤，在機場低窪區域恐遭連續三天的淹水。

國家氣象局氣象學家弗林（Dylan Flynn）周六告訴舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)，舊金山灣水位將升至約10呎，淹入地勢低窪的舊金山國際機場（SFO），而機場部分脆弱地段的海堤僅高8呎。研究機場附近最新的潮汐與天氣預測後，弗林周六向機場應急主管發送電郵，警告預期將出現淹水。

戴維斯加大道路生態中心主任席林（Fraser Shilling）表示，機場的抽水設備很可能無法應付如此規模的海水湧入。「如果水越過堤頂，沒有一條跑道能倖免。」席林說。他上月發表一項研究，指出舊金山國際機場、屋崙舊金山灣機場，以及加州其他低窪交通區域面臨的淹水風險。

舊金山國際機場發言人雅克爾（Doug Yakel）表示，機場已做好應對淹水的準備，並將「繼續安全運作」。他說：「機場設有乙烯基板樁牆、混凝土海堤，以及頂部覆有混凝土的土堤，保護機坪。機場設施人員也正採取措施，進一步降低淹水風險，包括清理排水區域、確保抽水站處於最佳狀態，以及準備沙袋和防洪屏障，以備不時之需。」

弗林表示，目前尚不清楚預期中的機場淹水是否會影響跑道或滑行道。機場占地5200畝，周圍海堤高度不一。沿著超過七哩的海岸線，防洪屏障的高度各異，部分脆弱地段低至8呎。

弗林說，官方潮汐表預測，下周二、周三及周四機場附近水位將達8.4呎。不過，由於風暴將帶來降雨，加上低氣壓、較暖海水及南風造成的增水，他將前兩天的預測水位再提高1.5呎。他表示，高水位可能持續三小時，在這幾天上午較晚時段，讓海水湧入機場。

弗林說，周四隨著風暴預計離開灣區，9.9呎的水位可能下降半呎。

雖然無法具體預測跑道或滑行道會受到什麼影響，但他指出，機場東南角、鄰近28L跑道的區域尤其脆弱，因為這裡的海堤僅高8呎。旅客對這段跑道並不陌生：飛機經常在跑道起點附近降落，觸地前幾乎貼著舊金山灣水面低飛。

弗林說，更糟的是，一旦海水越過海堤，就很難排走。正常情況下，水會流向海灣，但當灣內水位如此高時，積水很可能滯留原地，不斷累積。「跑道設有朝向海灣的坡度，以便排水，但屆時將開始積水。」這名氣象學家說。

他表示，機場預期應能以每小時一吋的速度排除雨水，但如果海水越過堤頂，所需的排水速度就更接近每分鐘一吋。

席林說，由於道路設施也可能受到影響，旅客甚至可能無法抵達機場。他指出，機場以南的101號公路同樣暴露在淹水風險之中。

戴維斯加大道路生態中心主任席林（Fraser Shilling）表示，如果水越過堤頂，沒有一條跑道能倖免。（記者王子涵╱攝影）