狄更斯聖誕集市現任執行長、創始人兒子派特森（左一）表示，創辦集市的靈感來源於英國大文豪查爾斯‧狄更斯（Charles Dickens）的名著「聖誕頌歌」。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 狄更斯聖誕集市於牛宮開幕，以戲劇、英式美食和手工藝重現維多利亞時期倫敦，並加入熱氣球與琴酒體驗吸引遊客。

一年一度的狄更斯聖誕集市（The Great Dickens Christmas Fair）21日在德利市牛宮（Cow Palace）揭幕，迎來第42季。活動至12月20日，每逢周末及感恩節 翌日11月27日開放，以戲劇、舞蹈、英式美食及手工藝品，帶領遊客走進19世紀倫敦的聖誕前夕。

集市自1970年創辦，2000年起以牛宮為家。今年主辦方將超過14萬平方呎的展館，布置成蜿蜒街巷、劇院、酒吧及商店，數百名身著時代服裝的演員化身掃煙囪工人、小販、水手及文學人物，與遊客互動。

今年亮點之一是維多利亞時代的熱氣球探險主題。主辦方預告，第二至第五個周末將在入口內設置真正的熱氣球及吊籃供遊客拍照，並安排演員扮演飛行探險家，呈現當時人們對飛行的想像與熱情。另新增琴酒歷史品飲體驗，限21歲以上人士參加。

狄更斯聖誕集市現任執行長、創始人兒子派特森（Kevin Patterson）對本報表示，創辦集市的靈感來源於英國大文豪查爾斯‧狄更斯（Charles Dickens）的名著「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）。書中想像的數百個活潑多彩的人物、以及維多利亞時期舞台上出現的俏皮世界都成為集會設計的原型。

所有的演員、甚至是大部分的遊客都是十分「入戲的」，他們從穿著到言行舉止，將大不列顛時期，社會文化百花齊放的精彩面貌展示給每一位體驗者。

派特森表示，聖誕傳統來自維多利亞時期的英國，其中許多都是根據狄更斯聖誕頌歌書中的故事而來，創辦集市的目的就是讓這些傳統得以延續，透過真實重現維多利亞時期的倫敦，讓傳統回歸根源。

「人們真的有種賓至如歸的感覺，因為這才是原汁原味的聖誕節。從手工藝品到食物，所有環境都是非常非常細節的。」派特森說，「豐富的活動細節是讓遊客無法自拔，沉浸其中的原因。」

今年市集販售珠寶、玩具、玻璃及皮革製品等手作禮物，餐飲則包括肉派、炸魚薯條、香腸配馬鈴薯泥及司康，讓遊客在觀賞演出之餘品嘗英式風味。