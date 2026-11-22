感恩節出行面臨不確定性和機票漲價的問題。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕美國航空運輸再傳停飛與系統故障，疊加旅客對延誤取消的擔憂，加上燃油成本推升票價，使今年假期國內機票創下十年來最昂貴水準。

如今，感恩節 出行幾乎已成為與火雞一樣的節日傳統：機場人潮擁擠、排隊人龍不斷、航班座無虛席，旅客始終擔心延誤、取消，以及額外支出。

根據美聯社報導，2026年繁忙的感恩節假期旅遊周已經從上從周五開始，現在又多了一項令人憂心的因素：上周美國發生罕見的全國性航班停飛事件，持續時間為911事件 以來最長。幾天後又發生另一起航空公司系統故障，讓外界開始擔心航空運輸基礎設施可能再次出現混亂。此外，其他非航空業的系統中斷及科技故障，也讓全美各地民眾焦慮不已。

想到旅途中可能遭遇的問題，旅客艾薇（Tracey Evers）開始猶豫，是否還要按照原定計畫，於本周末搭機前往加勒比海地區探望母親，並在當地停留一周。她擔心若因航班問題滯留外地，會耽誤原本需要處理的事情，造成諸多不便。她相信，抱持相同想法的人並不只有自己。

這種焦慮源自過去十天來，各行各業及政府部門接連發生的科技故障，包括航空公司及其他產業的系統問題。但另一方面，這種對搭機的不安，對美國人而言其實並不陌生。數十年來，隨著航空旅行逐漸成為美國人日常生活的一部分，民眾對搭機的抱怨也從未間斷。只要航空旅行仍是現代生活的重要方式，旅客恐怕就只能設法適應各種不便。新冠疫情後航空旅行迅速復甦，便是其中一例。

美國國家航空暨太空博物館航空部門代理主任范德林登（Bob van der Linden）表示，航空旅行如今已是現代經濟不可或缺的一環，但人們也逐漸將它視為理所當然。他指出，航空公司眾多，民眾也希望搭機前往不同地方，但這代表搭機人數持續增加。旅客越多，交通壅塞就越嚴重，隨之而來的便是更多不便。航空旅行已成為一種商品，不再具有昔日的浪漫色彩。

如果說搭機延誤令人困擾，那麼高昂的票價或許是更大的阻礙。對許多旅客而言，費用同樣是揮之不去的焦慮來源，不可能像行李一樣塞進頭頂置物櫃。根據旅遊訂票公司Hopper於10月底提出的估算，今年感恩節及聖誕節期間的美國國內往返機票 價格，較去年同期分別上漲39%及40%。這意味著旅客將面臨十年來最昂貴的假期機票價格。

部分票價及附加費用上漲，與伊朗戰爭推高航空燃油成本有關。根據消費者物價指數，今年9月機票價格較去年同期上漲22%。