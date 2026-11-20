ACOM探討事件對美中科技競爭、人工智慧（AI）產業、金融市場及亞裔社區的深遠影響。（記者李怡/翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因爭議辭去輝達執行長後，亞裔民權人士警告勿將未證實的間諜指控擴大為族群偏見，經濟界則憂AI市場與股價受衝擊。

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳 因涉及婚外情及疑似中國間諜 風波辭去執行長職務，引發矽谷 科技界震盪。美國社區媒體（American Community Media，ACoM）20日舉行全國媒體簡報會，邀請亞裔民權領袖及經濟專家，探討事件對美中科技競爭、人工智慧（AI）產業、金融市場及亞裔社區的深遠影響。

亞裔民權運動人士、資深記者謝漢蘭（Helen Zia）指出，黃仁勳是少數突破美國企業高層「竹子天花板」的亞裔領袖，其成功象徵亞裔在科技產業取得前所未有的影響力。然而，隨著涉及中國間諜的指控浮現，她更擔憂事件可能重新激化社會對亞裔美國人的不信任。

謝漢蘭表示，長期以來，亞裔創業者雖能在矽谷創辦企業，但要進入企業最高決策層、掌握資本與權力，仍面臨無形障礙。黃仁勳的財富與影響力達到空前高度，如今的風波可能讓亞裔社區承受超出個人事件的衝擊。

針對涉案女子被指為中國間諜，謝漢蘭強調，目前相關說法仍有待證實。她質疑部分報導依賴匿名政府消息來源，卻可能使公眾在證據尚未充分公開前，便認定當事人具有間諜身分。

「事實是，我們不知道。」她指出，國家安全固然重要，但不能因此忽略美國國內各族裔社區的安全。若社會開始懷疑與科技高層交往的亞裔女性具有不當動機，甚至將亞裔美國人視為中國政府的潛在情報管道，後果將十分危險。

她呼籲族裔媒體保持批判性思考，追問消息來源及誰可能從事件中受益，避免未經證實的指控演變為針對整個族群的偏見。

史丹福大學經濟政策研究所（SIEPR）幕僚長康明斯（Ryan Cummings）則從經濟角度分析，黃仁勳離職可能加劇市場對AI投資熱潮的疑慮。

他認為，川普總統公開為黃仁勳辯護，未必出於支持亞裔代表性的考量，更可能是擔心輝達領導層動盪衝擊股市，進而引發AI相關股票的連鎖拋售。

對於黃仁勳是否可能重返輝達，康明斯表示，董事會態度已相當明確，市場也懷疑他能否修復離職造成的信任裂痕。

謝漢蘭則指出，無論私人生活爭議如何，對董事會隱瞞事實可能是企業治理中難以跨越的紅線。不過，她也肯定黃仁勳過去曾向亞裔社區提供資金支持，呼籲更多科技富豪投入社區建設。

她強調，個人行為應接受公平檢視，但不能將個別事件擴大為對整個族裔的集體懷疑。「我們必須挺身而出，不容許任何社區成為被針對的對象。」

Helen Zia指出，擔憂關於對亞裔女性間諜的無證據報導，會重新激化社會對亞裔美國人的不信任。（記者李怡/翻攝）