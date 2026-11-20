灣區恐面臨感恩節交通惡夢，大氣河流將與「天文大潮」強勢來襲，專家預測，這次天氣事件可能會在沿海地區引發嚴重的淹水。(圖取自California Coastal Commission﻿官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區感恩節前恐遭天文大潮、大氣河流豪雨與巨浪同時侵襲，沿海與低窪地區淹水風險升高，101號公路、機場及鐵路等交通系統都可能嚴重受阻。

受到「天文大潮」(king tides)、巨浪以及大氣河流相關的豪雨影響，灣區 在感恩節 前、發生嚴重淹水的可能性升高。屆時，可能伴隨巨浪與強降雨，造成交通嚴重受阻。

「舊金山 紀事報」報導，此次潮位預計將超過今年1月的水位，當時馬連縣(Marin County)南部曾受創嚴重。潮位甚至可能超越 1983年1月聖嬰現象(El Niño)期間創下的歷史高點，當時曾引發大規模淹水。

受高水位、強降雨及沿海巨浪威脅，各類交通運輸系統皆可能受到干擾；公路、鐵路、機場及渡輪碼頭面臨風險。下周二與週三適逢感恩節前夕的交通尖峰期，預料將受到的衝擊最為劇烈。下周二可能出現中量到大量降雨，周三太平洋沿岸則預計會有巨浪。

感恩節當天的天氣狀況，尚不明確，但潮位預計仍將逼近歷史紀錄。

位在馬連縣與聖馬刁縣的 101 號公路，部分路段可能淹水，包括舊金山國際機場附近區域。Eastshore 高速公路沿線駕駛人，也可能面臨路況積水問題；加州交通局目前正架設臨時防洪設施，以保護收費站附近通往海灣大橋(Bay Bridge)西向車道的路段。

馬連縣、蘇諾瑪縣(Sonoma County)、蘇拉諾縣(Solano County)及康曲柯士達縣(Contra Costa County)的鐵路路線與車站，皆有淹水風險。舊金山輕軌(Muni)位在Embarcadero碼頭的隧道入口，也可能遭到洪水侵害。

「加州海岸委員會」協調員達克羅(Kelsey Ducklow)表示，洪水將從四面八方湧入，水無處可去。潮位究竟會有多高？氣候科學家Christine May 指出，就像是把 2022-2023 年冬季跨年夜那場風暴的影響，透過更高的潮位進一步放大。

此外，位在舊金山西北方約 1000 英里處的一個強烈風暴將於下周二出現，強度可能足以類似太平洋海域 11 月歷史紀錄氣壓最低的氣候系統。沿海地區恐出現巨浪。海浪會越過海岸線，湧入已開發的沿海區域，包括道路、民宅，以及海岸邊的任何設施，對民眾造成危險。

降雨也可能加劇淹水災情。挾帶豐沛水氣的氣流，預計將於下周二直撲北加州。美國國家氣象局氣象學家賈斯(Roger Gass)預期，這次天氣事件可能會在沿海地區引發嚴重的淹水。現場若設有路障，或是道路上已經出現積水，呼籲民眾不要開車駛入。

若降雨時段恰逢高潮位，低窪沿海地區恐將面臨淹水風險，沿海地區的情況可能更糟糕。包括在舊金山國際機場附近穿過101號公路下方，以及在東灣穿過80號和880號州際公路下方溪流。

專家擔憂，此次洪水可能會非常嚴重，80號州際公路情況堪虞，屋崙體育館(Oakland Coliseum)週邊地區的情況也可能相當混亂，因為那些負責將雨水輸送至海灣的支流，將無法正常排水。