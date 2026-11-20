AI股災蒸發4兆美元，矽谷科技熱潮降溫 ，民眾退休金也受影響。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國AI熱潮降溫引發科技股重挫，AI相關股票市值蒸發約4兆美元，市場從追捧成長轉向檢驗獲利，矽谷員工、退休金與地方經濟都受波及。

人工智慧（AI）熱潮持續多年，如今華爾街 卻開始踩煞車。根據「華爾街日報」20日報導，美國科技股本周遭遇猛烈拋售，AI相關股票市值蒸發約4兆美元。即使舊金山AI新創公司Anthropic創下歷史性首次公開募股（IPO）紀錄，仍無法挽回市場跌勢。這場股災不僅讓投資人荷包縮水，也讓矽谷 科技業的未來蒙上陰影。

Anthropic是熱門AI聊天工具Claude的開發商，也是OpenAI的重要競爭對手。公司上市原本被視為AI產業的一大盛事，吸引全球投資人關注。然而，上市帶來的興奮情緒很快被股市跌勢沖淡，市場開始擔心，AI公司的身價是否已經被炒得太高。

過去幾年，從輝達（Nvidia）的AI晶片，到Google、微軟投入數百億美元興建資料中心，矽谷幾乎所有大型科技公司都在搶搭AI列車。只要企業宣布擴大AI投資，股價往往跟著上漲。

如今投資人的態度開始改變。大家不再只問「AI未來有多厲害」，而是更關心「投入這麼多錢，到底什麼時候能賺回來。」這場股市震盪，對灣區居民而言並不遙遠。

首先受到影響的是科技公司員工。矽谷許多工程師除了薪水，還有相當比例的收入來自公司股票。當科技股下跌，員工手中的股票價值也跟著縮水，原本計畫買房、換屋或提前退休的家庭，可能需要重新盤算財務。

即使不在科技業工作，普通民眾也可能受到波及。許多美國人的401(k)退休帳戶、退休基金及指數型基金，都持有大型科技公司股票。當科技股集體下跌，退休儲蓄也可能跟著波動。

另一個值得關注的，是灣區就業市場。過去AI產業快速發展，帶動工程師、研究人員及相關服務業的工作機會。但如果投資人開始收緊資金，新創公司可能放慢招聘速度，部分企業也可能重新檢討擴張計畫。

對舊金山來說，AI產業更關係到城市經濟復甦。近年不少AI公司進駐市中心，為辦公大樓、餐廳、咖啡店及周邊商家帶來人潮。如果AI投資熱潮降溫，這些剛剛看到復甦希望的小商家，也可能感受到壓力。

股市下跌並不代表AI技術失去價值。AI仍在改變人們工作、學習及生活的方式，只是市場開始要求科技公司拿出更實際的成績。

對矽谷而言，這場股災或許是一個轉折點。過去投資人願意為AI的未來買單，如今則更想看到真正的收入與獲利。

AI能不能改變世界，市場或許已經相信；但AI能不能賺到足夠的錢，現在才是真正的考驗。