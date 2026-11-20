Anthropic上市5000多員工成富豪 添舊金山房市壓力
Anthropic上市後，多數員工身家迅速突破百萬美元，約600人更躋身億萬富豪行列；由於員工集中舊金山，外界預期將進一步推升當地房市壓力。
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Anthropic上市後，多數員工身家迅速突破百萬美元，約600人更躋身億萬富豪行列；由於員工集中舊金山，外界預期將進一步推升當地房市壓力。
美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic股票19日掛牌，絕大多數員工一夕間成百萬美元富翁，有數百人身家甚至破1億美元。這批新富豪恐怕很快將令原已瘋漲的舊金山房價再攀高。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，Anthropic申報資料顯示，截至9月員工總數為5300人。在其將首次公開募股（IPO）價格定在每股83美元後，根據追蹤未上市公司股票分布的Hill.com資料，約5100名或96%的Anthropic員工持股價值至少達100萬美元。
其中2800名Anthropic員工持股價值超過1000萬美元，當中又有約600人持股價值突破1億美元，躋身人數不多的「億萬富豪」俱樂部。
矽谷新創公司因現金不充裕，常以配股方式來吸引人才，藉未來有收購或IPO機會鼓勵對方效力至報酬實現。但少有像Anthropic員工規模成長如此迅速且龐大。
Anthropic是2021年才創立，到了2024年底員工人數還不到1000人，如今卻有如此多員工已成億萬富豪。
反觀今年6月IPO時同樣造成轟動的美國太空探索科技公司（SpaceX），之前維持未上市超過20年；上市後全公司共2萬2000名員工當中，也僅約4400人成為百萬美元富翁。
此外，SpaceX的員工分布在德州、加州和佛羅里達州，而Anthropic的員工卻集中在加州的舊金山，當地房價漲幅已創數年新高，Anthropic上市創造的新一批富豪，可能很快將增添舊金山房市壓力。
根據美國房市服務網站Redfin的資料，10月舊金山一般住宅成交價為170萬美元，較去年同期上漲近19%。
依Hill.com資料推估，在IPO定價每股83美元後，Anthropic約5100名員工、也就是96%，持股價值至少達100萬美元，顯示大多數員工一夕躍升為百萬美元富翁。 報導指出，約2800名員工持股價值超過1000萬美元，其中又有約600人突破1億美元，成為人數不多的「億萬富豪」俱樂部成員，規模相當驚人。 因為Anthropic員工多集中在加州舊金山，新富豪可能把股票財富轉為購屋需求；而當地住宅中位成交價已達170萬美元，年增近19%，本就處於高檔。
精華 FAQ
依Hill.com資料推估，在IPO定價每股83美元後，Anthropic約5100名員工、也就是96%，持股價值至少達100萬美元，顯示大多數員工一夕躍升為百萬美元富翁。
報導指出，約2800名員工持股價值超過1000萬美元，其中又有約600人突破1億美元，成為人數不多的「億萬富豪」俱樂部成員，規模相當驚人。
因為Anthropic員工多集中在加州舊金山，新富豪可能把股票財富轉為購屋需求；而當地住宅中位成交價已達170萬美元，年增近19%，本就處於高檔。
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