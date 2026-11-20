感恩節將至，卡斯楚谷Trader Joe's門市熱銷的醃製調味半份火雞，20日上午約8時30分貨架上僅剩一袋。店員表示，商品雖會持續補貨，但供應數量有限，去年感恩節前便已售罄。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： The Greenest公布Trader Joe's最繁忙門市榜，卡斯楚谷店以近158萬人次成為加州第一，店員則指出地點便利、周邊缺店與節慶採買需求是主因。

全美哪一家Trader Joe's最忙？生活資訊網站The Greenest近日公布全美25家最繁忙門市排行榜，其中加州 占了13家，比例高達52%，包括北加州6家、南加州6家及中加州1家。令人意外的是，加州最忙的門市並非位於繁華大城市，而是坐落在北加州東灣的卡斯楚谷，以一年近158萬到訪人次，拿下全美第三、加州第一。

這份11月12日公布的調查，分析全美550家門市自2025年11月1日至2026年10月31日的到訪數據。全美第一名為紐澤西州帕拉默斯（Paramus），第二名為紐約曼哈頓 ，第四、第五名則是南加州奇諾岡（Chino Hills）及橙市（Orange）。

卡斯楚谷Redwood Road門市全年估計吸引157萬5913到訪人次，平均每個營業日約4353人次，幾乎是一般門市的兩倍。調查指出，星期日最忙，下午4時則為尖峰時段。

然而，這家全加州最忙的Trader Joe's，店面並不特別大，停車位也有限。有顧客表示，平時經常遇到停車不易的情況，沒想到這家看似普通的社區超市竟是加州最忙門市，感到相當意外。

究竟為何如此忙碌？店員Jessica對排名毫不意外。她表示，公司每月銷售報告顯示，卡斯楚谷門市業績高於周邊分店。附近海沃、聖利安住及聖羅倫佐等地缺少Trader Joe's，加上交通便利，吸引不少周邊顧客前來。據她觀察，上午11時至下午1時，常有附近醫院、診所等專業人士趁午休購物；傍晚則有許多家庭顧客選購方便料理的食品，準備晚餐。

另一名店員Shannon也認為，鄰近580、680及880等高速公路，是門市一大優勢。她表示，雖然門市繁忙，但團隊將店內維持得井然有序，顧客未必感覺擁擠，訂貨量與銷售表現反而更能反映忙碌程度。對於全美第三的排名，員工都感到自豪。

隨著感恩節將至，門市也迎來節慶採買需求。Shannon表示，周末及節日前夕特別忙碌，許多顧客會提前採買。她更指出，感恩節甚至比聖誕節還忙，因為許多家庭需要準備豐盛餐點。Jessica則補充，兩大節日前都必須增加訂貨量，聖誕節期間的巧克力及禮品也相當受歡迎。

談到感恩節熱銷商品，兩位店員不約而同推薦已醃製調味的半份火雞，適合不想準備整隻火雞的小家庭。Jessica表示，這款商品去年在感恩節前便已售罄。其他熱門食品包括馬鈴薯泥、填料及玉米布丁等配菜。店員提醒，半份火雞雖會持續補貨，但供應數量有限，民眾不妨提早選購。

全加州最忙的Trader Joe's門市，店內購物動線依然順暢。店員表示，雖然訂貨量與銷售表現反映出繁忙程度，但透過良好的管理，顧客未必感覺特別擁擠。（記者王湘涵/攝影）

位於東灣卡斯楚谷的Trader Joe's門市，看似普通的社區超市，卻以一年近158萬到訪人次，拿下全美第三、加州第一的最繁忙門市排名。（記者王湘涵/攝影）