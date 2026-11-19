位於聖布魯諾Allen Drive260號的這棟住宅被「驅逐占屋者」公司突襲，創始人被起訴，滯留者扔不搬走。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖布魯諾一名房東雇用持槍驅逐公司趕人，因以武器威脅住戶被聖馬刁縣地檢長認定已構成刑事犯罪並提起公訴。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，51歲的小曼薩諾（Silvino Manzano Jr.）在母親賣掉位於聖布魯諾的老房子後一直拒絕搬離。今年1月的一個雨夜他被一聲巨響將驚醒。

一群身著黑衣、手持手槍並佩戴隨身攝像頭的陌生人正衝進這處房產。「ASAP非法占用者驅逐公司」（ASAP Squatter Removal）破門闖入，六名人員衝進了雜亂的客廳。其中一人用槍指著小曼薩諾和他的朋友們，40歲的公司創始人雅各布斯（James Jacobs）則腰間佩著劍鞘里的劍，住戶被告知他們有15分鐘時間收拾行李離開。

雅各布斯稱，他於2024年創立了「ASAP驅逐占屋者」公司，表示位於Allen Drive260號的這棟住宅是他受僱清理占屋者的至少20處房產之一，將自己的生意描繪得蒸蒸日上。

記錄顯示，9月該房產以110萬元的價格售予Jae Holdings Inc.，這是一家由陳傑瑞（音譯，Jerry Tran）於2015年創立的公司。陳傑瑞是在2025年秋季通過其網站找到並雇用了雅各布斯。

在加州 乃至全美範圍內，高昂的住房成本加劇了房主與被指控「非法占用」者之間的糾紛，其中包括趁機占領空置房屋的投機者，以及有時被稱為「滯留者」的頑固前住戶。

當住戶聲稱自己擁有合法居留權時，通常由民事法院系統來裁定其主張的合法性。警方往往不會干預，房主只能向法院申請驅逐令，該令可由縣警執行。

但一些批評者指出，這一過程可能進展緩慢，且容易被惡意行為者濫用。一些備受矚目的非法占用案件已拖延數月甚至數年仍未解決。

像ASAP Squatter Removal這樣的公司向業主承諾，能提供更快捷的解決方案以奪回控制權。然而，繞過正式的驅逐程序存在風險。房東若試圖通過更換門鎖或切斷電源等手段驅逐不速之客，可能會面臨民事責任。

聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，當晚在聖布魯諾發生的事情已越界構成刑事犯罪，促使檢察長首次在灣區對試圖驅逐非法占用者的個人提起公訴。

雅各布斯已對與此次突襲行動相關的多項重罪表示不認罪：一項入室盜竊罪、兩項使用半自動手槍實施襲擊罪以及四項非法拘禁罪。

瓦格斯塔夫表示，他理解驅逐程序對業主來說可能像是一場艱苦的戰鬥。但他強調，業主仍必須遵守法律。

檢方選擇不起訴陳傑瑞，是因為無法證明他曾下令雅各布斯的團隊用武器威脅任何人。雅各布斯已表示不認罪，並以五萬元保釋金獲釋。

直到上個月，陳傑瑞驅逐小曼薩諾的努力似乎都無果而終。在房東向聖馬刁縣高等法院提交正式驅逐文件後，法官於10月16日作出有利於Jae Holdings公司的簡易判決。11月中旬，縣警局表示已收到該驅逐案件，並將在未來幾天張貼通知。

儘管如此，小曼薩諾依然拒不搬離。