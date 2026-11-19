灣區奧斯卡提名導演王湘聖將執導一部關於史丹福醜聞的電影。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 奧斯卡提名導演王湘聖將執導《如何統治世界》，這部改編自貝克暢銷書的電影，聚焦史丹福研究醜聞與校長下台始末。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，王湘聖（Sean Wang）這位自稱「滑板小混混」（skateboard brat）的導演成為奧斯卡 提名導演之前，是在佛利蒙長大的；如今他正挑戰史丹福大學 的機構文化。

王湘聖被聘為電影「如何統治世界」（How to Rule the World）的導演，該片改編自貝克（Theo Baker）的暢銷書，書中詳細描述了貝克作為大一新生為校報撰寫的報導，如何引發了一項針對研究不端行為指控的調查，最終導致時任史丹福大學校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）下台。

最近剛聘請羅伯派汀森（Robert Pattinson）出演占士邦（James Bond）的製片人帕斯卡爾（Amy Pascal），買下了貝克著作「如何統治世界：史丹福大學的權力教育」（How to Rule the World: An Education in Power at Stanford University）的改編權。該書於5月出版，併入圍了Tom Wolfe文學獎決賽名單。

「Chronicle」的評論家賈尼亞克（Lily Janiak）在書評中預見了該書的影視改編潛力。「如果貝克對史丹福大學的描繪能單獨拍成一部電影，那麼他關於一條線索如何演變為一場載入史冊的調查的扣人心弦的敘述，則具備了『大陰謀』（All the President’s Men）的雛形，」她寫道。

據Deadline11月18日周三報導，華納兄弟公司將負責該片的發行。帕斯卡爾影業（Pascal Pictures）的帕斯卡爾和瑞秋·奧康納（Pascal and Rachel O’ Connor）將擔任製片人，Langley Park影業的麥考密克（Kevin McCormick）也將參與製作。

王湘聖和利比（Matthew Libby）正在改編劇本。

王湘聖於2024年憑藉「弟弟」（Dìdi）嶄露頭角，這部成長題材影片講述了他成長於佛利蒙的故事，全片均在東灣地區取景拍攝。就在王湘聖憑藉短片「奶奶與外婆」（Nai Nai & Wài Pó）獲得奧斯卡獎（Academy Award）提名的那一周，該片還贏得了聖丹斯電影節美國劇情長片觀眾獎。

隨後，「Dìdi」斬獲三項獨立精神獎（Independent Spirit Awards）：最佳首部長片、最佳首部劇本（王湘聖）和最佳配角（陳沖）。

貝克在「史丹福日報」（Stanford Daily）的報導揭露了拉文早先為總部位於舊金山的生物技術公司Genentech進行的神經生物學研究中存在的「嚴重缺陷」。他還重點指出，拉文未能及時更正科學記錄。這篇調查報導導致這位教育工作者於2023年7月辭職。

貝克憑藉此報導成為有史以來最年輕的George Polk獎得主。他今年從史丹福大學畢業，並於10月受聘為「舊金山標準」（San Francisco Standard）的矽谷高級記者。