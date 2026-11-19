消防局公布的現場照片顯示，車輛受損並停在人行道上，安全氣囊已彈出。（舊金山消防局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山下海特區19日上午發生7車連環撞，紅色Prius撞上住宅並停在人行道上，造成6人輕傷送醫，警方與消防仍調查肇因。

舊金山 下海特區（Lower Haight）19日上午發生七車相撞事故，其中一輛紅色豐田 Prius撞上路旁住宅，最後停在人行道上。事故造成六人受傷送醫，消防局表示，傷者均為輕傷，情況穩定。

消防人員於上午9時53分接報，趕赴Fell街與Pierce街交會處處理事故，地點鄰近阿拉莫廣場公園（Alamo Square Park）。警方也到場管制交通並展開調查，當局呼籲民眾避開現場。

據KTVU電視台報導，碰撞現場沿Fell街從Steiner街延伸至Pierce街，範圍至少涵蓋一個街區，受損車輛包括紅色Prius及白色休旅車。附近居民Shelly形容，碰撞聲聽起來像爆炸。

消防局消息指出，其中一輛涉事汽車撞上建築物。消防局公布的現場照片顯示，車輛受損並停在人行道上，安全氣囊已彈出。

市府建築檢查局已派員到場評估受損情況。消防局初步表示，建築物看來無須張貼禁止使用的紅色標籤，但完整的結構安全評估結果尚未公布。

KTVU指出，事故發生時並未下雨。警方仍在調查最初碰撞及後續連環事故的原因，截至19日下午，尚未公布肇事原因。