高利率和灣區的大規模裁員，讓賣家出手更加謹慎。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南灣房市受高利率衝擊，買家觀望導致成交放慢，即使賣家降價仍不易出手，整體呈現量縮與局部調整的格局。

南灣房市正面臨高利率 帶來的壓力。儘管部分熱門地段房價 仍有支撐，但買家購屋意願轉弱，成交速度放慢，部分賣家即使主動降價，仍難以吸引出價。房地產業者指出，尤其是連棟屋(townhouse)市場，買家對價格和每月持有成本更加敏感，部分賣家已考慮暫時撤下房屋，等到明年市場情況明朗後再重新上市。

聖塔克拉拉縣房地產經紀人協會公布的2026年10月數據顯示，該縣獨立屋中位成交價約201萬元，當月成交量同比減少11.6%。以城市來看，南灣各地房價走勢並不一致。聖荷西 平均成交價約150萬元，桑尼維爾約200萬元，庫比蒂諾約266萬元，洛斯阿圖則約529萬元。不同城市、房型和房屋條件的價格差異明顯，不能單憑整體平均數字判斷市場走勢。

房地產經紀人Linda在採訪中表示，高利率對目前市場的影響確實很大，尤其是townhouse。她在桑尼維爾管理的房屋中，有房子即使已經降價近10萬元，至今仍沒有買家提出報價。她觀察，現在買家出手更加謹慎，賣家即使願意降價，也不一定能換來實際交易。

Linda認為，房屋上市後的前三周尤其關鍵。如果在三周內沒有售出，後續銷售難度往往會更高。房屋長時間掛牌，容易讓買家懷疑是否存在價格過高或其他問題，進一步削弱議價能力。她表示，目前已有不少賣家考慮先將房屋撤下市場，等待明年市場情況，再決定是否重新上市；因為長期掛牌不僅難以成交，也可能對房屋的市場形象和議價價值造成不利影響。

房貸成本是影響買家決策的重要因素。房地美（Freddie Mac）公布，2026年11月12日30年固定房貸平均利率為7.11%，雖然近期有所回落，但仍處於相對高位。

學區房則是南灣市場另一個重要因素。庫比蒂諾、洛斯阿圖及聖荷西部分西區，因學校資源和家庭長期居住需求，仍吸引有實際居住需要的買家。不過，熱門學區並不代表房價不會調整。當房貸成本居高不下，買家仍會重新衡量學區溢價是否值得，以及每月房貸、地產稅和其他持有成本是否在負擔範圍內。

連棟屋和公寓則除了房貸，還須考慮每月HOA費用、維修基金及保險成本。這些額外支出進一步推高持有成本，也可能讓部分買家轉向租屋或延後購屋。

整體而言，2027年南灣房市較可能呈現成交量偏弱、價格局部調整的局面，而非全面性大跌。若房貸利率下降、科技業就業維持穩定，觀望買家可能重新進場；但若高利率持續，或科技業裁員擴大，普通地段及持有成本較高的房屋可能面臨更大的降價壓力。對賣家而言，上市初期的定價和銷售策略將更加重要；對買家而言，市場降溫則可能帶來更多挑選和議價空間。