南灣迪安薩社區大學獲時代雜誌評選為美國最佳社區大學之一。(取自De Anza College臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 迪安薩社區大學獲TIME與Statista評為美國最佳社區學院之一，肯定其消除教育障礙、提升學習成果的表現，灣區多所社區大學也一同入榜。

南灣迪安薩社區大學(De Anza College)致力於消除教育障礙，獲全國性肯定。這所位於庫比蒂諾的校園，入選「時代」(TIME)雜誌「美國最佳社區學院」(America’s Best Community Colleges)名單。

聖荷西 信使報報導，迪安薩社區大學因在提升學 生學習成果及創造教育機會方面的貢獻，獲評選為美國最佳社區學院之一。這所位於庫比蒂諾的社區學院，在全美眾多社區學院脫穎而出，躋身 250 所最佳社區學院之列。此項殊榮肯定迪安薩社區大學的承諾：致力消除教育障礙，並為學生開闢通往理想職涯、學術成就及長期成功的道路。

時代雜誌與數據分析公司「Statista」 共同發布份最佳社區大學評鑑報告，從全美約 1100 間社區學院中，選出 250 所頂尖學校。此名單未進行排名。

這份名單發布之際，正值社區大學入學人數成長之時。根據「全國學生資料交換中心研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center)告指出， 在2024-2025 學年度18 至 20 歲的學生，首次成為取得副學士學位(Associate Degree)族群中的最大年齡族群。此外，在川普總統推動的法案架構下，在社區大學接受職業技能培訓的學生，現亦可申請「佩爾助學金」(Pell Grants)。

若要入選時代雜誌與 Statista 的這份名單，學校必須符合以下條件：位於美國 50 州或華府，具備財務健全性，屬於公立且經認證的副學士學位授予機構，學生人數超過 100 人，並提供兩年制學位課程。評選參考了來自「高等教育數據整合系統」(IPEDS)及「大學成績」(College Scorecard)的公開數據，評估指標包括：師生人數比例、每位學生的核心支出、校園多元性、畢業生薪資、畢業率、轉學率以及校園資源。

北加州灣區入選的社區大學，還包括紅木城Cañada 社區大學、舊金山市立大學(City College of San Francisco)、馬連社區大學(College of Marin)、聖馬刁社區大學(College of San Mateo)、長青谷社區大學(Evergreen Valley College)、山麓社區大學(Foothill College)、米慎社區大學(Mission College)、納帕谷社區大學(Napa Valley College)、聖荷西市立大學(San Jose City College)、西谷社區大學(West Valley College)。