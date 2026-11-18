奧特曼和貝佐斯等科技公司執行長對黃仁勳離開輝達一事發表看法
黃仁勳離開輝達引發矽谷熱議，奧特曼與貝佐斯都肯定其成就與影響力，並認為輝達應慎重處理接班，優先考慮內部提拔。
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黃仁勳離開輝達引發矽谷熱議，奧特曼與貝佐斯都肯定其成就與影響力，並認為輝達應慎重處理接班，優先考慮內部提拔。
圍繞著前Nvidia執行長黃仁勳的種種風波，從婚外情傳聞到上周的辭職，再到短暫的復出嘗試，在矽谷引發了人們極大的關注。
本周，在新聞網站Semafor舉辦的「矽谷與世界」論壇（Silicon Valley & The World）上，黃仁勳和Nvidia成了與會者討論的焦點。這場論壇匯聚了科技高層、投資者、政策制定者和政府官員。
美聯社報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）16日在「矽谷與世界」論壇上表示，他對黃仁勳辭職深表同情。曾在2023年被免去OpenAI執行長職務、後來又迅速復職的奧特曼稱，他並不了解黃仁勳是否應重返Nvidia，但他說：「黃仁勳一直是我非常敬佩的人。」
奧特曼說：「就算是英雄也會有缺點。我非常感激他打造出這家公司。很難想像，如果沒有黃仁勳，人工智慧革命會是什麼樣子。他創辦的這家公司很早就押注了我們，我們也對他們寄予厚望。對此，我非常、非常感激他。」
奧特曼還表示，Nvidia是一家規模龐大的公司，他相信，人們至今仍非常信賴他們的保證。
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也表示，他對事件細節了解不足，無法判斷黃仁勳是否應該重回Nvidia。
貝佐斯說：「但我可以肯定的是，黃仁勳是一位傑出的人物，他憑著努力和遠見，創立並打造出一家卓越的公司。無論如何，他都值得我們敬佩和尊重，這一點永遠不會改變。」
當被問及對Nvidia董事會有何建議時，貝佐斯表示，公司應該優先從內部提拔人才。
貝佐斯說：「如果黃仁勳無法回歸，如果是我，我不會從外部找人取代他。我認為，在如此複雜的公司裡，外聘執行長成功的機率微乎其微。所以，我始終認為，這應該是最後的選擇。」
奧特曼表示對黃仁勳辭職感到同情，也稱他一直是自己非常敬佩的人；但他不清楚細節，因此無法判斷黃仁勳是否應重返輝達。 貝佐斯說自己不掌握足夠細節，無法判斷黃仁勳是否該回歸；但他強調黃仁勳憑努力與遠見打造出卓越公司，始終值得尊重。 貝佐斯建議輝達若真的需要更換領導人，應優先從內部提拔；他認為對這類複雜公司而言，外聘執行長成功機率很低，應列為最後選擇。
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奧特曼表示對黃仁勳辭職感到同情，也稱他一直是自己非常敬佩的人；但他不清楚細節，因此無法判斷黃仁勳是否應重返輝達。
貝佐斯說自己不掌握足夠細節，無法判斷黃仁勳是否該回歸；但他強調黃仁勳憑努力與遠見打造出卓越公司，始終值得尊重。
貝佐斯建議輝達若真的需要更換領導人，應優先從內部提拔；他認為對這類複雜公司而言，外聘執行長成功機率很低，應列為最後選擇。
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