亞馬遜創辦人貝佐斯認為，Nvidia董事會應該優先從內部提拔人才。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳離開輝達引發矽谷熱議，奧特曼與貝佐斯都肯定其成就與影響力，並認為輝達應慎重處理接班，優先考慮內部提拔。

圍繞著前Nvidia執行長黃仁勳 的種種風波，從婚外情傳聞到上周的辭職，再到短暫的復出嘗試，在矽谷引發了人們極大的關注。

本周，在新聞網站Semafor舉辦的「矽谷與世界」論壇（Silicon Valley & The World）上，黃仁勳和Nvidia成了與會者討論的焦點。這場論壇匯聚了科技高層、投資者、政策制定者和政府官員。

美聯社報導，OpenAI執行長奧特曼 （Sam Altman）16日在「矽谷與世界」論壇上表示，他對黃仁勳辭職深表同情。曾在2023年被免去OpenAI執行長職務、後來又迅速復職的奧特曼稱，他並不了解黃仁勳是否應重返Nvidia，但他說：「黃仁勳一直是我非常敬佩的人。」

奧特曼說：「就算是英雄也會有缺點。我非常感激他打造出這家公司。很難想像，如果沒有黃仁勳，人工智慧革命會是什麼樣子。他創辦的這家公司很早就押注了我們，我們也對他們寄予厚望。對此，我非常、非常感激他。」

奧特曼還表示，Nvidia是一家規模龐大的公司，他相信，人們至今仍非常信賴他們的保證。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也表示，他對事件細節了解不足，無法判斷黃仁勳是否應該重回Nvidia。

貝佐斯說：「但我可以肯定的是，黃仁勳是一位傑出的人物，他憑著努力和遠見，創立並打造出一家卓越的公司。無論如何，他都值得我們敬佩和尊重，這一點永遠不會改變。」

當被問及對Nvidia董事會有何建議時，貝佐斯表示，公司應該優先從內部提拔人才。

貝佐斯說：「如果黃仁勳無法回歸，如果是我，我不會從外部找人取代他。我認為，在如此複雜的公司裡，外聘執行長成功的機率微乎其微。所以，我始終認為，這應該是最後的選擇。」

OpenAI執行長奧特曼表示非常敬佩黃仁勳，也非常感激他對OpenAI深具信心。（美聯社）