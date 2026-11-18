國稅局探員作證稱，在被指控的行賄計劃逐漸成形之際，盛桃及其伴侶正深陷信用卡債務泥潭。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： IRS探員在法庭上指出，盛桃與伴侶2022年即財務吃緊，檢方並藉此串連其與屋崙回收承包商的行賄、代付房租與機票等疑似回扣情節。

信使報（Mercury News）報導，一名國稅局 （IRS ）探員周二（17日）作證稱，2022年10月，前屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）及其伴侶瓊斯（Andre Jones）深陷數千元的信用卡債務泥潭，檢方稱，兩人當時捲入了一起涉及屋崙市（奧克蘭）回收承包商的複雜行賄案。

檢方稱，盛桃為楊子忠（David Duong）及其子楊英雄（Andy Duong）這對父子商業搭檔提供了精心挑選的任命職位和數百萬元的市政合同，作為交換，她要求通過瓊斯轉交30萬元的款項。這四名共同被告均已表示不認罪。

檢方稱，在此期間，這四人還與一位長期從事政治運作的幕後人物華雷斯（Mario Juarez）合作。華雷斯已對聯邦共謀指控認罪，並在過去兩年多時間裡一直配合聯邦調查人員的工作。

IRS特別探員斯特格納（Christine Stegner）出庭作證，詳細說明了調查人員查獲的與盛桃、瓊斯以及楊氏家族名下公司相關的大量財務記錄。

根據周二的法庭證詞，在屋崙2022年市長選舉前夕，據信正是盛桃及其共同被告啟動所謂行賄計畫之時，盛桃家庭的財務狀況似乎已捉襟見肘。這些財務記錄進一步佐證了此前關於這對夫婦在2022年和2023年之間往來簡訊的證詞，當時兩人多次通過簡訊討論未付的水電費和迫在眉睫的房租支付問題。

華雷斯此前作證稱，盛桃特意要求賄賂款項必須通過瓊斯轉交，以此規避懷疑。檢方稱，這一策略已成為被告們輸送回扣的首選方式。

周二，斯泰格納作證稱，在該計畫成形前後，盛桃停止分擔房租。從2022年12月中旬到2024年7月，即聯邦調查局探員作為調查的一部分突襲這對夫婦位於屋崙山區的住所的次月，瓊斯最終支付了9萬5950元的房租，這一數額與瓊斯在涉嫌騙局中最終收到的9萬5000元幾乎完全吻合。

斯特格納進一步作證稱，在瓊斯從華雷斯或該住房公司收到款項後，她未發現瓊斯向盛桃轉帳的記錄。

另外兩項涉嫌回扣，即2023年夏季為盛桃的兒子和瓊斯的女兒購買的國際機票，周二也再次成為焦點，聯邦檢察官深入挖掘了這位前市長與楊氏父子關係中的細微之處。

周二早些時候，屋崙一名公共道德官員作證稱，在2022年至2024年的年度財務披露表中，盛桃均申報未收到任何禮物。根據規定，所有屋崙民選官員在任期間都必須提交此類表格。民選官員必須申報價值超過50元的禮物。此外，他們通常被禁止從與市政府有業務往來的個人或實體處接受價值超過該標準的任何物品。