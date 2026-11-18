聖荷西水燈節漂著洋流號 谷歌工程師許願
聖荷西水燈節以數千盞LED水燈點亮湖面，台裔工程師陳先生更在水燈上畫「洋流」表達對沈伯洋的支持，也讓僑胞感受海外傳遞的祝福。
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聖荷西水燈節以數千盞LED水燈點亮湖面，台裔工程師陳先生更在水燈上畫「洋流」表達對沈伯洋的支持，也讓僑胞感受海外傳遞的祝福。
聖荷西阿爾馬登湖公園（Almaden Lake Park）11月14、15日舉行「水燈節」，湖面上漂著數千盞水燈，象徵「希望、愛、療癒與社群連結」，不過其中有一盞水燈上面居然畫著「洋流」，彷彿。「洋流號」作者、台裔Google（谷歌）工程師陳先生說，水燈符合台北市長候選人沈伯洋的「洋流」競選主題，希望藉由活動，從海外傳遞祝福。
陳先生說，他們一群朋友一起參加聖荷西水燈節，每個人的水燈上面都可以自己發揮，寫下祝福的話，其實他第一個畫的是「Go Jensen」，希望輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳能重新掌舵輝達，接下來又想到台北市長選舉在即，所以畫了一個支持沈伯洋的圖案，剛好水燈又很符合沈伯洋「洋流」的競選主題。
11月14、15日剛好台北也有熱鬧的競選活動，淡水河上也有許多民眾自發性包船的洋流號，有僑胞說，同一天就看到有台灣人在水燈節上漂放「洋流號」，覺得很感動。台裔僑胞Irene Lu說，雖然她自己無法回去投票，但謝謝沈伯洋讓台北人重新看見城市的美好未來，期待他可以選上台北市長，上任後帶著大家一步步實現改革，讓台北更好。
聖荷西水燈節（San Jose Water Lantern Festival）是由美國活動公司策畫的現代巡迴文化活動，活動靈感汲取自亞洲古老的放水燈習俗，自 2017起每年定期在阿爾馬登湖公園舉辦，活動引用了中華文化，如中元節放水燈祈福，以及東南亞如泰國素可泰王朝水燈節等傳統元素，讓參與者在現代化嘉年華氛圍中釋放壓力並寄託心願。
活動現場不僅匯集了多輛特色美食餐車、現場音樂演出與親子尋寶遊戲，重頭戲是傍晚日落時分登場，數千名參與者將親手繪製、寫滿祝福與心願的環保 LED 水燈緩緩放入湖中，點點燈火隨波搖曳，將平靜的湖面點綴成一片璀璨星海，為秋季的聖荷西夜空留下浪漫且療癒的畫面。
首次參與的民眾林太太也說，第一次帶著孩子參加水燈節，由孩子直接畫上想畫的圖案，相當有意思。
活動重頭戲是傍晚將親手繪製、寫滿心願的環保LED水燈放入阿爾馬登湖，數千盞燈火隨波搖曳，讓湖面變成一片璀璨星海。 台裔Google工程師陳先生表示，他先寫過支持黃仁勳的「Go Jensen」，後來想到台北市長選舉，便畫上支持沈伯洋的「洋流」圖案，並希望把祝福從海外傳回台灣。 聖荷西水燈節自2017年起舉辦，靈感來自中元節放水燈與東南亞傳統，現場還有美食餐車、音樂演出、親子遊戲，讓參與者在嘉年華氛圍中放鬆許願。
精華 FAQ
活動重頭戲是傍晚將親手繪製、寫滿心願的環保LED水燈放入阿爾馬登湖，數千盞燈火隨波搖曳，讓湖面變成一片璀璨星海。
台裔Google工程師陳先生表示，他先寫過支持黃仁勳的「Go Jensen」，後來想到台北市長選舉，便畫上支持沈伯洋的「洋流」圖案，並希望把祝福從海外傳回台灣。
聖荷西水燈節自2017年起舉辦，靈感來自中元節放水燈與東南亞傳統，現場還有美食餐車、音樂演出、親子遊戲，讓參與者在嘉年華氛圍中放鬆許願。
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