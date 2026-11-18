在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。（取自受訪者）

AI摘要 文章摘要整理： 聖嬰引發的強風暴再襲舊金山灣區，造成市區暴雨、海水倒灌、航班停飛與大規模停電，當局與民眾持續清理災情。

聖嬰現象（El Niño）對北加 沿岸的衝擊在17日短暫停歇後，18日上午再次帶來一場強勁風暴。舊金山 市中心自當日凌晨至中午，累積雨量就一度逼近該市108年的單日降雨記錄，市內多處地區出現海水倒灌、街道內澇、樹木倒塌，舊金山國際機場（SFO）臨時宣佈航班停飛，灣區 沿海城市出現大面積停電。直至下午2時，雨勢有所減緩，各地仍在清理及評估災情。

舊金山市中心自午夜起錄得2.11吋雨量，距離1918年11月18日創下的2.24吋紀錄，僅差約0.14吋。舊金山國際機場在強烈雷暴警報期間一度暫停飛機起降，抵達航班平均延誤超過90分鐘。

社交媒體流傳的影片顯示，城市多條道路嚴重淹水，不少積水倒灌進商家、餐廳內部。在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。

城市應急部門此前已分發3萬5000個沙袋、並提前佈置防水障礙，但本次史無前例的大雨仍對這座基礎設施脆弱的都市造成客觀的衝擊。

根據網友的視頻，多輛Waymo無人車因難以通過淹水街道，停在道路中央，隨後該公司也宣佈暫停服務。舊金山與屋崙動物園也宣佈全天關閉。舊金山日落區的Stern Grove公園、植物園及日本茶園也暫停開放，至少關閉至下午1時，多班跨灣渡輪被取消。

通過太平洋瓦電公司（PG&E）公司停電地圖顯示，灣區西側沿海城市經歷大面積停電事故，包括半月灣在內的約千戶住戶受影響。當日2點的數據顯示，約1萬5000戶住戶的供電受影響。

在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。（加州公路巡警提供）

在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。（取自X賬號）

在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。（取自X賬號）

在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。（取自X賬號Jim Herlihy）

城市應急部門此前已分發3萬5000個沙袋、並提前佈置防水障礙，但本次史無前例的大雨仍對這座基礎設施脆弱的都市造成客觀的衝擊。（市長辦公室提供）