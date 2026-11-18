43歲的阿莫戴是Anthropic的執行長兼聯合創始人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic預計周四上市，估值可能達1.4兆元，若成真將成舊金山市值最高科技企業；雖營收大增，市場仍對其高估值與未來獲利能力存有爭議。

Anthropic 將在周四(18日)進行IPO，成立不到六年，就有望成為舊金山 史上市值最高的上市企業。依每股70至78元的預估發行價計算，估值可能達1.26兆至1.4兆元，甚至更高，超越包括Visa 、Airbnb、Uber、Salesforce等科技巨頭。

據舊金山紀事報報導，Visa周二市值約7730億元，本月稍早曾攀抵8160億元高峰。Anthropic若以上述價格上市，估值將逼近Visa目前市值的兩倍，企業價值攀升速度可能創下歷史紀錄。

蘋果、輝達及Google母公司Alphabet等南灣科技巨擘，均歷經數十年才達到數兆元市值。馬斯克旗下SpaceX今年6月以1.77兆元估值上市時，已成立24年。Anthropic也將搶先主要競爭對手OpenAI掛牌；後者成立於2015年12月，據報計畫明年上市。

開發出Claude的Anthropic，上市前已籌得約1410億元，透過此次IPO及其他資金承諾，可能再取得1000億元，反映投資人對AI熱潮的高度期待。不過，公司擴建AI基礎設施、研發尖端技術，同樣需要龐大資金。上市申報文件顯示，2026年10月至2027年9月間，預計須支付的合約款項超過700億元。

Anthropic今年前9個月營收達330億元，較去年同期成長逾1200%，但在研究及運算資源的大量投入下，仍錄得12.6億元營業虧損。相較之下，Visa、Salesforce與富國銀行等舊金山大型企業，最近一個會計年度均實現獲利。

即便如此，Anthropic預期上市估值仍可能接近Salesforce及富國銀行各自歷史最高市值的四倍。Salesforce本身也是Anthropic的重要投資者。Anthropic截至9月僅有5300名員工，遠少於Salesforce全球逾8萬3000人，以及富國銀行逾19萬4000人的規模。

華爾街對這場上市盛事看法分歧。研究機構New Constructs分析師古斯克（Kyle Guske II）上月稱其為「2026年最荒謬的IPO」，認為Anthropic合理估值應接近1440億元。晨星分析師汗（Malik Ahmed Khan）則認為，預估發行價仍低估公司價值，將每股目標價訂為92元，相當於約1.7兆元估值，並預測未來五年營收將強勁成長。

這場IPO預料將為舊金山創造新一波科技財富，但不會直接帶來市府稅收；股票出售時，加州則可徵收相關所得稅。Anthropic另已承諾與舊金山基金會合作，至2027年投入5000萬元支持灣區慈善事業。