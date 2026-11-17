勞工部擬對PERM申請流程進行大變動，限制條件增多。（勞工部官網）

AI摘要 文章摘要整理： 勞工部提議大幅改革PERM制度，強化美國勞工保護並提高雇主招聘與申請門檻，科技業與外籍員工的綠卡流程都可能因此更受影響。

勞工部 （DOL）提出近20年來首次全面改革職業移民 勞工證（PERM）制度，擬大幅調整雇主招聘程序，並加強對美國勞工的保護。其中最受關注的變動，是雇主若在申請前兩年內，曾於相關工作地點裁減相同或類似職位的美國員工，將不得為該職位提交PERM申請。新規若最終通過，可能對近年經歷裁員的科技公司，以及透過雇主申請職業移民綠卡 的外籍員工造成影響。

勞工部11月17日在聯邦公報刊登擬議規則，名稱為「現代化勞動市場測試及加強PERM移民簽證計畫對美國勞工的保障」。這項提案目前仍處於公眾意見徵詢階段，並非已生效的新規。公眾可在2027年1月19日前提交意見。

對外籍員工而言，最直接的影響可能來自裁員限制。按照提案，雇主若在提交PERM申請前兩年內，於預定工作地點裁掉相同或類似職位的美國員工，便不能為該職位申請勞工證。換言之，即使公司仍有意願替外籍員工辦理綠卡，只要符合相關裁員條件，也可能無法啟動PERM程序。這項限制尤其值得矽谷科技業員工留意，因為部分企業近年持續裁員，是否涉及相同或類似職位，以及裁員地點是否與申請職位相符，都可能成為關鍵。

限制也不只適用於提交申請之前。提案要求雇主在PERM申請提交後，直到相關I-140移民申請獲批，或案件遭拒、撤回並作出最終處理前，持續留意相同或類似職位的裁員情況。若期間發生裁員，雇主須通知相關被裁美國員工，讓符合資格者有機會應徵該職位，並在裁員發生後五個工作日內通知勞工部；若I-140仍在審理，也須通知移民局。對外籍員工而言，這意味著PERM送件後，公司發生裁員仍可能影響案件進度。

招聘程序方面，勞工部擬以電子招聘取代現行較依賴紙本報紙廣告的做法，要求雇主透過公司網站、求職網站、社群平台等渠道接觸更多美國求職者。相關招聘廣告至少須維持90個日曆日；若雇主過去一年招聘同類職位時，通常刊登更長時間，則須採用較長期間。招聘程序完成後，雇主須在30至60天內提交PERM申請，並向勞工部提交招聘報告。這將增加雇主招聘時間、紀錄保存及文件準備的負擔，也可能延長外籍員工等待公司啟動綠卡程序的時間。

另一項重大變動是取消Schedule A豁免制度。現行制度下，符合資格的註冊護士及物理治療師可免除一般PERM勞動市場測試；部分在科學、藝術領域具有特殊能力的人士也適用相關分類。若提案通過，這些職業將須與其他申請人一樣，經過完整招聘程序，先證明沒有符合資格且可用的美國勞工，才能申請勞工證。

此外，提案也將加強第三方工作地點的監管。雇主若安排外籍員工到客戶公司或其他第三方場所工作，須披露相關地點，並在適用情況下張貼申請通知；若第三方工作場所出現相關裁員，且存在實際雇傭關係的跡象，也可能限制雇主安排外籍員工進駐。這對透過外包、派遣或顧問公司工作的科技業員工尤其重要。

勞工部亦在提案中討論遠距工作的工作地點認定，要求雇主更清楚說明職位是否完全遠距、混合辦公或需要到客戶地點工作。至於是否應排除完全遠距職位的PERM資格，目前仍屬勞工部徵詢意見的議題，並非已確定的禁令。