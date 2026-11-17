Waymo自駕計程車在舊金山市內搭載乘客。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州DMV因Waymo多次在高速公路施工區與緊急車輛周邊出現安全疑慮，無限期禁止其無人車上高速營運，Waymo則已配合暫停相關服務並爭取恢復。

加州 車輛管理局（DMV ）以公共安全風險為由，無限期限制自動駕駛公司Waymo 在全州高速公路營運或測試無人駕駛車輛。禁令已於11月11日生效，直至公司證明已採取有效措施，改善相關安全缺失為止。Waymo在加州一般市區道路的叫車服務則照常運作。

此次限制涉及近期發生在舊金山280號州際公路的一起事件。現場影片顯示，一輛Waymo無人車試圖繞過正在執行減緩車流任務的加州公路巡警（CHP）巡邏車。DMV也提及另一起事件，當時三輛Waymo無人車駛入灣區柏林甘附近101號公路仍在施工的封閉路段。

DMV於17日表示，Waymo車輛多次闖入有工人、車輛及設備作業的施工區，即使當局已針對2026年5月18日發生的類似事件實施限制，且公司採取改善措施，問題仍再次出現。因此，當局認定其高速公路無人駕駛營運對公共安全構成立即危險。

總部位於山景城的Waymo同日回應表示：「安全是我們一切工作的基礎。」公司指出，基於安全優先原則，除遵守加州限制外，也已主動暫時限制其他營運市場的高速公路服務，以評估車輛表現。

Waymo表示，其一般道路叫車服務仍持續運作，每周提供逾50萬趟乘車服務，並正與加州DMV及其他州政府官員合作，爭取恢復高速公路營運。

Waymo是Google母公司Alphabet旗下企業。自Google於2009年啟動自動駕駛計畫以來，高速公路服務一直是其發展目標之一。公司於2025年11月在灣區、洛杉磯及鳳凰城推出全美首個面向一般消費者的無人駕駛計程車高速公路服務。

今年5月，Waymo進一步擴大灣區服務範圍，涵蓋聖荷西的Willow Glen及Vista Park社區，以及西谷的金寶市（Campbell）和庫比蒂諾。此次加州命令僅針對高速公路，一般市區道路服務不受影響；不過，公司已自行將高速公路限制擴及所有營運地區。

面對安全疑慮，Waymo援引公司數據表示，相較於人類駕駛，其自動駕駛車輛涉及造成重傷事故的比率降低95%；在避免造成行人受傷的事故方面，安全表現則為人類駕駛的14倍。公司並稱，自己是全球唯一向公眾提供可下載、分析之營運表現數據的自動駕駛技術企業。

根據DMV要求，Waymo若要恢復高速公路營運，必須提出充分證據，證明車輛能在其設計運行範圍內，安全辨識並應對施工區、緊急車輛及其他道路狀況。

收到資料後，DMV將審查公司的改善措施，再決定是否允許恢復服務。若當局認為缺失尚未修正，或出現其他證據，顯示其高速公路營運仍構成立即危險，限制將繼續維持。

Waymo表示，無人駕駛高速公路測試受限期間，仍將在受過訓練的自動駕駛專業人員隨車監督下進行高速公路測試。

DMV表示，加州今年4月更新的自動駕駛車輛法規，是全美最嚴格的規範。Waymo曾參與相關規則制定程序，並爭取在處理安全疑慮時保有更多彈性。

Waymo自駕計程車在舊金山市內搭載乘客。（記者王子涵╱攝影）