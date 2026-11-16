灣區三大機場合計已有219班航班延誤、74班取消，不少旅客行程受到嚴重影響。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 全美停飛風波解除後，灣區航班仍未恢復正常，聖荷西機場受困旅客中，密爾比達一家因機位難求，讓原訂百人婚禮可能大幅縮水並造成數萬元損失。

全美航班大規模停飛風波雖已解除，但灣區 航空交通15日仍未恢復正常。根據航班追蹤服務FlightAware截至當日上午9時的統計，灣區三大機場合計已有219班航班延誤、74班取消，不少旅客行程受到嚴重影響。其中，密爾比達一家原定前往德州參加婚禮的家庭，更因航班中斷而陷入混亂，原本預計超過100名賓客出席的婚禮，如今可能只剩20至30人到場，經濟損失恐達數萬元。

三大機場中，舊金山國際機場受影響最嚴重，截至上午9時共有138班航班延誤、54班取消；聖荷西 峰田國際機場有46班延誤、12班取消；屋崙國際機場則有35班延誤、8班取消。

聯邦航空管理局（FAA）表示，預期航空運作將逐步全面恢復正常，但對許多周五航班遭取消、行程被迫打亂的旅客而言，恢復速度仍趕不上原定安排。

根據The San Francisco Focal的報導，受影響者包括來自密爾比達的巴米迪帕蒂（Bhamidipati）一家。他們原本安排在南灣舉行傳統印度婚禮儀式，隨後於周五搭機前往德州奧斯汀，參加目的地婚禮，原計畫將有100多名親友同行。然而，航班停飛後，全家與其他數千名旅客一樣被困在聖荷西機場。

家人桑迪（Sandy Bhamidipati）表示，原本所有人都應該在周五出發，但航班最終沒有起飛。他與妻子、兒子及岳父母緊急尋找其他航空公司的機位，也嘗試從不同機場出發，希望趕上婚禮。

直到周六下午，家人好不容易才確定一張機票 ，唯一成功訂到座位的是新郎本人，他預計只能勉強趕上周日舉行的婚禮。原本超過100人的婚禮賓客，如今預計只剩20至30人能夠出席，包括來自亞利桑那州及其他地區、無法及時搭機抵達的親友。

桑迪表示，至少新郎能夠順利搭機，讓他感到欣慰，但婚禮究竟會有多少人出席，目前連主辦方也無法確定。

除了婚禮規模大幅縮水，家庭還可能面臨沉重經濟損失。桑迪表示，他不確定已支付的飯店及Airbnb住宿費用能否退還，部分機票則是透過第三方平台預訂。美國航空公司（American Airlines）因已沒有可用座位，無法履行第三方平台上的原訂機位安排。加上重新預訂機票、餐飲及住宿等費用，全家估計可能損失數萬元，部分婚禮服務業者也已告知，因距離活動日期太近，無法再辦理退款。

隨著當日航班陸續起降，延誤及取消數字仍可能變動。航空公司建議旅客出發前先確認航班狀態，避免抵達機場後才發現航班異動。