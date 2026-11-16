股價暴跌28.6%被追責 英特爾執行長陳立武列被告

英特爾遭股東集體訴訟。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾被股東控告隱瞞PC需求疲弱與庫存壓力，未充分揭露經營風險，導致股價重挫28.6%；陳立武與財務長也被列入被告，訴訟仍待法院審理。

晶片巨頭英特爾 遭股東提起集體訴訟，指控公司隱瞞個人電腦（PC）市場長期低迷及庫存過剩對營收造成的衝擊，未及時向投資人披露經營困境，導致股價在10月30日單日暴跌28.6%，市值蒸發約1400億元。

根據路透社（Reuters）報導，由密西根州南菲爾德市消防與警察退休基金（City of Southfield Fire and Police Retirement System）領銜的股東，已於上周五在聖荷西聯邦法院提出集體訴訟，指控英特爾涉嫌證券詐欺。訴訟要求賠償2026年7月23日至10月29日期間蒙受損失的股東，但未提出具體賠償金額。英特爾執行長陳立武 及財務長津斯納（David Zinsner）也被列為被告。

股東在訴狀中指出，英特爾未及時揭露PC銷售放緩及庫存過剩將如何影響公司營收，讓投資人無法充分掌握企業面臨的風險。訴訟還稱，PC市場疲軟及庫存積壓帶來的負面影響，已超過人工智慧（AI）熱潮帶動資料中心建設所帶來的收益。

股東並質疑英特爾在8月中旬、也就是第三季業績已陷入困境期間，仍有動機透過發行股票籌集資金。當時英特爾以每股95元價格出售股票，募資約230億元，作為擴大晶片代工業務的資金來源。晶片代工是執行長陳立武推動公司轉型策略的重要一環。

英特爾股價於10月30日暴跌28.6%，單日市值蒸發約1400億元。前一天，公司公布第四季營收及獲利預測低於市場預期，並警告PC銷售疲軟情況可能持續一段時間，成為股價重挫的直接導火線。陳立武當時向分析師表示，對公司製造供應短缺問題感到失望，並指出市場正面臨前所未有的記憶體供應緊張，以及由此造成的PC市場需求疲弱。他強調，公司必須迅速處理這些挑戰。

報導指出，英特爾近年與其他大型科技公司一樣，大量投入晶片製造及產能擴張，希望從AI資料中心需求成長中獲利，但供應鏈中斷使公司難以充分把握市場商機。另一方面，記憶體價格上漲也推高PC售價，進一步壓抑消費者購買意願。

英特爾總部位於聖塔克拉拉，截至11月13日收盤，股價為59.66元。儘管今年以來股價累計上漲62%，但已遠低於6月30日創下的142.35元近期高點。

截至發稿英特爾尚未對路透社的置評請求作出回應。目前訴訟中的隱瞞資訊及證券詐欺指控仍有待法院審理，並非已經確立的違法事實。