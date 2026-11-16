聖荷西市將於1月起免費回收廢棄家用電池

為協助居民安全處理家用電池，聖荷西市將於1月4日起開始在路邊免費回收廢棄電池。(記者周喆╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市將自1月4日起為獨棟住宅居民免費路邊回收家用電池，以降低污染與垃圾車火災風險，但鋰離子電池仍須另行處理。

為協助居民安全處理家用電池，聖荷西 市將於1月4日起開始在路邊免費回收廢棄電池。市府16日新聞稿宣布了這項服務。

聖荷西信使報報導，這項計畫面向所有獨棟住宅居民，包括房主和租戶。市府將回收鹼性電池，如AA、AAA、C、D、N型電池、9伏特電池以及鈕扣電池。居民應將電池裝入一個透明的、可重複密封的1誇脫（約950毫升）容量的袋子中，並在所在社區的回收日將其放在回收桶上。

根據市府網站的信息，每次回收日僅限一袋電池。居民可透過sjenvironment.org/lookup查詢所在社區的回收日。電池兩端的接線端子應使用膠帶封住，市府指南建議居民封住鈕扣電池和硬幣電池的正反兩面。

未按指南操作可能會導致電池無法回收。

電池如果被丟入普通垃圾桶或回收箱，可能會洩漏有毒化學物質進入垃圾掩埋場，或焚燒後釋放有害空氣污染物。

鋰離子電池，例如無線電動工具、手機、筆記型電腦、電子煙、行動電源和其他可充電設備中使用的電池，由於火災隱患更大，因此不屬於該計畫的範疇。

這類電池可以透過聖塔克拉拉縣的危險廢棄物處理項目預約免費投放。

市府在聲明中表示：「全球可回收物處理商越來越傾向於拒收混有其他類型材料或受污染的可回收物，也就是所謂的污染物。這導致聖荷西的回收承包商需要花費更多成本來妥善分類和處理這些物品。而這些額外成本最終由獨棟住宅的居民承擔。」

根據市府的數據，在過去三年裡，聖荷西已從居民垃圾和回收物中回收了至少52.2萬磅家用電池。今年至少發生了七起垃圾車起火事故。雖然官方尚未確認起火的確切原因，但鋰電池是常見的罪魁禍首。

聖荷西市致力於減少回收物中的污染物，以降低成本。今年早些時候，該市公佈了一份十大最常被錯誤放入回收箱的物品清單。