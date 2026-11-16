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台灣科技業站出來 101大樓播放挺黃仁勳跑馬燈

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台灣科技業站出來 101大樓播放挺黃仁勳跑馬燈

記者江碩涵／聖荷西-台北即時報導
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台灣科技圈大老闆們也開始出面力挺黃仁勳，在「台北101大樓」點上跑馬燈，協助「挽...
台灣科技圈大老闆們也開始出面力挺黃仁勳，在「台北101大樓」點上跑馬燈，協助「挽回仁勳」。（主辦者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達執行長黃仁勳離職後，台灣科技業在101點亮跑馬燈聲援，並由童子賢等人強調AI帶旺台灣、應感謝他對供應鏈與國際能見度的貢獻。

輝達執行長黃仁勳連環爆後離職，科技圈感到不捨，除了美國矽谷科技圈發起「挽回仁勳」的連署活動，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也在網上簽署外，台灣科技圈大老闆們也開始出面力挺黃仁勳，在「台北101大樓」點上跑馬燈，「協助挽回仁勳」。台灣玉山科技協會榮譽理事長暨和碩聯合科技董事長童子賢說，這是台灣的溫柔呵護（Taiwan's gentle care），勿落井下石，要秋冬送暖。

跑馬燈在美西時間11月16日凌晨2時（台灣時間11月16日晚間6時）開始播放，有「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣(愛心符號)Jensen」、「家人(愛心符號)友誼」等跑馬燈出現。

▲ 影片來源：聯合新聞網

這系列跑馬燈是由產業一起合作推出，由玉山科技協會、零組件公會、台北市電腦公會業界等共同發起，童子賢和101董事長賈永婕討論執行。

童子賢表示，飲水思源、AI帶旺台灣，AI也讓世界看見台灣，而台灣人均GDP能超越日、韓，與台灣產業最近三年出口長紅有偌大關係，其中黃仁勳的帶動更是功不可沒。台灣欠黃仁勳一顆大大的勳章。

台灣玉山科技協會榮譽理事長暨和碩聯合科技董事長童子賢參加2025年輝達GTC大會...
台灣玉山科技協會榮譽理事長暨和碩聯合科技董事長童子賢參加2025年輝達GTC大會，他認為台灣科技業要挺黃仁勳，這是台灣的溫柔呵護。（記者江碩涵／攝影）

黃仁勳離職，未來不僅可能影響台灣供應鏈廠商，也有不少人認為，黃仁勳過去讓世界看到台灣，必須好好感謝他。

台灣的科技業界希望更多力挺黃仁勳的民眾，台灣時間16日傍晚能到台北市信義區共襄盛舉，跑馬燈預計跑兩天。

跑馬燈在美西時間11月16日凌晨2時（台灣時間11月16日晚間6時）開始播放，會...
跑馬燈在美西時間11月16日凌晨2時（台灣時間11月16日晚間6時）開始播放，會有「台灣AI共創未來」等字。（主辦者提供）

精華 FAQ

  • 台灣科技圈在台北101大樓播放挺黃仁勳的跑馬燈，內容包括「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」等字樣，希望以公開方式表達聲援與感謝。

  • 這系列跑馬燈由產業界合作推動，包含玉山科技協會、零組件公會、台北市電腦公會等共同發起，並由童子賢與101董事長賈永婕討論執行。

  • 童子賢認為AI帶旺台灣，台灣近3年出口長紅與黃仁勳的帶動有很大關係，並表示台灣應避免落井下石，對他抱持感謝與溫柔支持。

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