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黃仁勳下台留爛攤？英媒：傳Nvidia缺關鍵保險 恐自掏腰包賠償

男子遭樹枝擊中 頭痛4個月未好轉 竟是眼睛長出植物

灣區學者張智北：黃仁勳事件 是美國內部兩股力量的激烈衝突

記者江碩涵／即時報導
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台大特聘講座教授暨美國海軍研究學院特聘教授張智北。（張智北提供）
台大特聘講座教授暨美國海軍研究學院特聘教授張智北。（張智北提供）

AI摘要

文章摘要整理：

這起黃仁勳事件不只是私人關係爭議，更反映美國鴿派與鷹派在中國晶片出口政策上的激烈對抗。

輝達前執行長黃仁勳請辭事件引發各界猜測。台大特聘講座教授暨美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，事件是從他與新加坡Megaspeed算力公司高管、中國籍黃樂的私人關係開始，但真正值得注意的，是美國內部兩股力量圍繞中國晶片出口政策的激烈衝突。

他分析，鴿派是黃仁勳及商務部長Howard Lutnick，他們主張向中國出售僅次於最高階的輝達晶片，放棄中國市場只會促使中國加速發展國產晶片，最後擺脫對美國晶片的依賴；鷹派是美國政府和國會主流，主張禁止輝達晶片賣給中國，以壓制中國AI發展。但總統川普聽黃仁勳的話，只要輝達讓政府對H200晶片抽成25%就可以。

張智北分析，一年多前國安單位就把兩人曖昧關係向川普報告，今年2月新加坡懷疑Megaspeed將買進的H200透過空頭公司轉賣中國，展開調查，最後無法定罪，只能以黃樂填表不實為由禁止她離境後再回新加坡，今年5月做空公司Culper Research發表40頁報告，指出輝達股票兩大風險：中國市場不確定性及兩人的異常關係。兩人關係早已是公開的秘密但川普不以為意，5月訪華時發現黃仁勳被排除在企業代表名單外，還臨時打電話叫他飛到阿拉斯加加入訪問團。

張智北分析，這次期中選舉正逢川普準備帶團到深圳參加APEC會議前，鷹派大概覺得不能再等，於是發起對黃仁勳攻擊，他們採慣用手法，由國安單位洩露秘密資料給主流媒體，「中國間諜」這頂帽子，在當前情勢下最容易突破川普保護傘。掌握各方面最完整情資的川普卻不為所動，公開表示黃仁勳沒問題。可是沒想到黃仁勳兔子還吃窩邊草，觸犯大忌，只好從神壇上跌下。

黃仁勳被「紐約時報」牽扯中國間諜的過程，令人想起台灣出生的李文和。1999年他在媒體興風作浪下被控為中國間諜，戴著手銬腳鐐羈押九個月，最後和解，只承認一項不當保留國防資料的罪名，其餘58項指控撤銷。法官當庭向他道歉，美國政府及「紐約時報」、「華盛頓郵報」等五家媒體共同賠償160萬美元。

張智北分析，黃樂涉及的倒賣晶片牽涉巨大利益，不只是美國管制，中國政府三令五申要求用戶停止使用輝達晶片，好加速提升國產晶片，長痛不如短痛，脫離依靠美國，今年1月甚至下令海關暫停H200進口，然而阿里巴巴等科技巨頭為利潤和競爭，仍饑渴地到海外搶購，形成龐大的灰色市場。

他說，美中雙方都管制下的晶片，就像美國1920至30年代禁酒，黑幫為爭奪暴利展開長達13年的血腥鬥爭，11月6日路透社報導因中國海關嚴審，香港竟有約60萬顆H200滯留，地下市場八顆H200的伺服器已超過600萬元人民幣，還有說是一千多萬，用遊戲公司割了大陸股民十年韭菜的黃樂如果真的是間諜，也是和習近平作對的間諜。

精華 FAQ

  • 文章認為表面上是黃仁勳與相關人士的私人關係風波，真正核心則是美國內部兩股力量，圍繞中國晶片出口政策與AI競爭的激烈衝突。

  • 鴿派主張向中國出售較高階的輝達晶片，認為封鎖只會逼中國加速自研；鷹派則主張全面禁止，以壓制中國AI發展並維持美國優勢。

  • 文章指出中國市場需求、出口管制與企業利益交織，催生晶片倒賣的灰色市場；新加坡調查、媒體報導與國安洩密，則顯示政治與商業角力同步升高。

黃仁勳 輝達 台大

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