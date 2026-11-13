「挽回仁勳」網友連署盼回歸 馬斯克也響應

「Stand with Jensen」網站號召連署，要求輝達董事會讓黃仁勳回歸，截圖時顯示已累積逾兩萬筆簽名。（翻攝自Stand with Jensen網站）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳辭去輝達執行長後，網路與員工內部紛紛發起聲援連署盼他回任，馬斯克也公開表態支持，但輝達董事會仍在尋找接班人選。

黃仁勳 辭去輝達執行長職務後，網路出現支持他回任的連署，灣區也有民眾在社群轉發，呼籲股東簽名，希望他回來繼續帶領公司。特斯拉與SpaceX 執行長馬斯克 （Elon Musk）11月13日也在社群平台X公開表示，將加入支持黃仁勳復任的連署，讓這波聲援受到更多關注。

馬斯克回覆網友時寫道：「目前有人發起讓Jensen復任的連署，我也要簽。」路透報導確認他公開表達參與意願，但尚不清楚他指的是哪一份連署，也未確認是否與輝達員工內部的聲援行動有關。

目前網路流傳的「Stand with Jensen」網站，自稱由現任、前任輝達員工及股東推動，是一項獨立聲援倡議，向黃仁勳表達感謝，並要求董事會透明說明執行長交接過程。網站聲明，活動並非由輝達或黃仁勳授權、背書。

網站公開連署名單中，馬斯克的姓名列在首位，職稱填寫為SpaceX、Tesla執行長，身分標示為股東，日期為11月13日。不過，網站說明，連署者所填的機構與職稱屬自行申報，並未經核實，因此名單排序不能視為簽署先後，也尚無法僅憑網站資料，確認該筆登錄是否由馬斯克本人提交。

這波聲援也在灣區台灣人社群流傳。有網友在臉書貼文表示，自己能有機會來到美國加州與輝達有關，近期新聞讓她「膽戰心驚」；她寫道，身為住在矽谷的台灣人，一路見證黃仁勳對世界的影響，希望他能回到輝達繼續領導，並附上連署網站，呼籲同為股東的朋友一起簽署。

輝達公司內部也出現盼黃仁勳回任的聲音。科技媒體WIRED查閱內部往來資料發現，一名資深工程師在黃仁勳離任前，曾透過內部建議平台，要求董事會在採取行動前考量員工意見。該貼文其後累積逾1600則留言，其中有員工呼籲董事會設法讓黃仁勳回來，也有人認為他應獲得第二次機會。這項內部討論與外部網站連署是不同的聲援管道。

輝達目前由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。董事會表示，正在挑選負責執行長遴選的獵才公司，尚未正式接洽潛在人選；對於員工聲援及馬斯克的貼文，輝達未向路透發表評論。

連署網站公開名單將馬斯克列於首位，另有多名科技與投資界人士姓名；網站登錄身分仍待核實。（翻攝自Stand with Jensen網站）