全美班機突停飛 復飛就能走？機師：延誤恐持續

根據FlightRadar24網站統計，截至13日下午，全美已有超過7,000個航班延誤或取消，航空公司和機場已開始應對此次大規模的航班中斷，舊金山領空也只剩少數正要降落的班機。（翻攝於FlightRadar24）

AI摘要 文章摘要整理： FAA因航管通訊故障暫停全美航班起飛，雖部分航班已放行，但機師提醒，停飛累積的旅客與班表壓力，仍可能讓延誤持續到稍後。

美國聯邦航空總署（FAA）11月13日因航管通訊故障，下令全國航班暫停起飛。通訊出了問題，為何會讓航空交通大範圍停擺？一名不願具名的資深機師表示，飛機正常起降必須仰賴與航管人員的無線電聯繫；即使系統恢復，停飛期間累積的航班與旅客，也可能讓延誤持續。

FAA表示，隨著各航路管制設施恢復，將透過航管系統指揮中心協調放行，全面恢復時間仍未確定。美西時間13日傍晚6時，舊金山機場解除禁飛令，宣布航班可以恢復正常起降。

該機師表示，得知全美13日下午突然暫停航班起飛時，他聯想到911事件後的全國停飛，也想到是否涉及安全威脅或通訊系統遭駭。他認為，若接獲可能影響飛安的威脅訊息，當局可能先暫停一段時間的航班起飛，以便進行安全排查。不過，這只是他的初步聯想與個人解讀，並非此次事件已確認的原因。

國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）於美西時間13日下午在白宮外向媒體表示，目前事件被視為電信中斷，尚無跡象顯示涉及惡意攻擊。他表示，所有航班均已掌握，呼籲民眾不必恐慌，故障的確切原因仍待調查。

機師解釋，正常飛航作業中，飛機起飛與降落都需要透過無線電與航管人員保持聯繫，一旦通訊失效，起降作業就無法正常進行。

此次停飛主要限制尚未起飛的航班，並非要求所有空中航機立即降落。FAA表示，已在空中的飛機仍可繼續飛往目的地並降落，國際入境航班則採個案處理。運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，通訊問題影響航路交通管制中心，技術人員正在調查。

對旅客而言，另一個關切是停飛令解除後，能否立即出發。機師指出，系統恢復與班表恢復是兩回事，停飛期間已有大量旅客等待，航班調度也無法在短時間內全部消化；因此，即使恢復起飛，仍可能持續出現延誤。

灣區各機場航班均受到此次停飛影響。舊金山國際機場表示，截至下午3時，往太平洋方向、包括亞洲及夏威夷的航班已獲准起飛；據ABC7灣區報導，SFO官員預期，航班延誤可能延續至周末。部分航線放行不代表整體運作已恢復正常，旅客仍應向航空公司確認個別班機狀態。

通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場。（記者江碩涵／攝影）