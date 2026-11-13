聯邦航空管理局禁飛令 舊金山國際機場前往亞洲不受影響

通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FAA因通訊故障宣布全國停飛，舊金山國際機場起飛航班全數暫停，雖降落仍可進行，但晚間與凌晨多班亞洲航線恐受波及。

根據舊金山 紀事報報導，由於通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場在內的全國各地機場的起飛航班均已暫停。

預計這項全國停飛令將導致全國各地機場出現航班延誤和取消。目前最新訊息指出，這項停飛令不是惡意攻擊，只是電信故障。

舊金山國際機場公共資訊官 Doug Yakel指出 ，已飛往舊金山國際機場 (SFO) 的飛機仍在繼續降落，但起飛航班卻無法起飛。

不過前往亞洲和夏威夷的班機不受影響，仍可以正常起飛。此訊息是美西時間下午3時更新的。

針對這項禁飛令，飛回台灣的三大航空公司，除了長榮航空有一班中午12時起飛的班機外，華航與星宇的航班都集中在深夜，且目前前往亞洲和夏威夷的班機不受影響，仍照常起飛。

不過因為機場其他航班下午仍受到禁飛影響，機場人員也呼籲，晚上或凌晨要搭飛機的人，務必注意航班最新動態，時不時就上網查詢機場狀況，查明狀況確認航班可以起飛再出發，不然直接到機場可能也會遇到擁擠的等機人潮，無法順利搭上飛機，舟車勞頓。

聯邦航空管理局空中交通管制系統指揮中心表示，這次全國範圍內的停飛令是「由於特殊情況和安全原因」下達的。指揮中心指示所有離港航班在地面停留，直至另行通知，並表示國際入境航班將視具體情況而定。

根據FlightRadar24網站統計，截至13日下午，全美已有超過7,000個航班延誤或取消，航空公司和機場已開始應對此次大規模的航班中斷。從網站上也可以看到，一向非常繁忙的舊金山領空，也只剩少數正要降落的班機而已。

根據紀事報報導，這次全美停飛令是自2001年9月11日恐怖攻擊事件以來的第二次，上一次全國範圍內的停飛令是在2023年1月，當時FAA的航行通告（NOTAM）系統發生故障，導致飛行員無法收到必要的飛行前安全訊息。

世界日報將持續更新最新動態與進度。

根據FlightRadar24網站統計，截至13日下午，全美已有超過7,000個航班延誤或取消，航空公司和機場已開始應對此次大規模的航班中斷，舊金山領空也只剩少數正要降落的班機。（翻攝於FlightRadar24）

通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場。（記者江碩涵／攝影）