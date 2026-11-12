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兩輪暴風雨將襲灣區 周五將出現強降雨

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週末兩輪強降雨正向灣區襲來，預計今年冬季每月降雨量都將高於往年平均水平。示意圖。...
週末兩輪強降雨正向灣區襲來，預計今年冬季每月降雨量都將高於往年平均水平。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區周五將迎來強降雨與強風，周日再有第二波天氣系統，沿海巨浪、低窪地區洪澇與山區暴雪風險同步升高。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，一場迫在眉睫的風暴預計將於周五(13日)給舊金山帶來六個月以來最強的降雨，周日(15日)還將有另一股天氣系統接踵而至。

預計至周一(16日)早晨，灣區累計降雨量將達一至二吋，期間還將出現兩輪陣風天氣。本周末太平洋沿岸將出現巨浪。

灣區的大部分降雨將在周五白天落下。周五黎明前可能會有零星陣雨，但預計中午時分將出現持續數小時的強降雨。此外，還有微弱的雷暴可能性。

預計該冷鋒將於上午9時至下午3時左右橫掃舊金山灣區。中到大雨將首先於上午在北灣地區增強，隨後於中午左右抵達舊金山和屋崙(奧克蘭)，並於下午早些時候到達南灣地區。

預計舊金山灣區降雨量約為半吋至一吋，其中北灣山區降雨量最大，聖塔克拉拉谷降雨量較小。

大部分降雨將在短時間內集中落下，道路上極易積水。強降雨與強風引發的風暴潮疊加，可能導致馬連縣低窪地區發生洪澇，預計下午一點前將出現高潮。目前沿海洪水預警已生效。

南風陣風風速可達每小時40哩，這是本季迄今為止最強風力，其峰值將出現在最大降雨來臨之前。舊金山灣海域風浪較大，可能影響渡輪航行。強陣風極易將未收起的萬聖節裝飾品或其他未固定的物品吹走。由於許多樹木仍未落葉，樹枝比本季後期類似風暴時更容易折斷。

該冷鋒預計將在晚高峰前離開灣區，隨後向內華達山脈(Sierra Nevada)移動，並迅速降低積雪線。早至周五下午，唐納峰(Donner Summit)就可能出現暴風雪般的天氣。穿越內華達山脈的行程應推遲至周六。

冷鋒過境後，灣區氣溫將驟降至50度，內陸山谷的最低氣溫將降至40度。

海上預計周五晚間將出現大規模涌浪，並於周六(14日)上午在沿海地區達到峰值。大多數海灘預計將出現20至30呎高的海浪，國家氣象局警告稱海灘將出現「危及生命」的狀況，建議民眾遠離水域。

最高氣溫將在60多度的低至中段，內陸地區最低氣溫在40多度，沿海及海灣沿岸則在50多度。

周日的降雨總量預計為四分之一吋至四分之三吋，鑑於下周還將有更多降雨天氣，舊金山的降雨量很有可能超過11月的平均值2.6吋。受歷史上罕見的強聖嬰現象(El Niño)影響，預計今年冬季該市每個月的降雨量都將高於往年平均水平。

精華 FAQ

  • 第一波風暴預計周五影響灣區，冷鋒約在上午9時至下午3時通過，最大降雨多集中在中午前後，舊金山、屋崙與南灣都會陸續受影響。

  • 灣區累計雨量約1至2吋，短時間強降雨易造成道路積水；南風陣風可達每小時40哩，可能吹落裝飾物、折斷樹枝，並影響渡輪與沿海地區。

  • 周日還有第二波降雨，海邊周六上午浪高達20至30呎；冷鋒過後氣溫將降至50度左右，山區積雪線下降，唐納峰周五午後可能出現暴風雪。

灣區 舊金山 強降雨

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