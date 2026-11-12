台灣九合一「綠色海嘯」有機會？祁凱立選前點名：這一市藍營勝算仍高

史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立在台灣九合一選舉前夕接受專訪，分析各縣市選情變化，並對照美國期中選舉的「藍色海嘯」，探討台灣出現「綠色海嘯」的可能性，以及選舉結果對2028年總統大選的影響。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 祁凱立指出，台灣九合一選前政治氛圍正往民進黨有利方向發展，但台北市仍較看好藍營；若綠營在多個直轄市擴大勝勢，可能形成「綠色海嘯」。

美國期中選舉掀起民主黨 「藍色海嘯 」，台灣11月28日九合一選舉，是否也可能出現「綠色海嘯」？史丹福大學胡佛研究院研究員、學者祁凱立（Kharis Templeman）接受專訪時指出，選前最後兩周，整體政治氛圍持續朝民進黨有利方向發展，他已將選情評估進一步向綠營調整。

祁凱立分析，選前的關鍵在於全國政治氛圍能否延續。「美麗島電子報」11月3日公布的10月國政民調顯示，賴清德 施政滿意度50.1%，民進黨喜好度46.5%，高於國民黨29.4%。加上經濟成長與股市表現強勁，他認為整體環境較有利執政黨。

各縣市選舉方面，祁凱立認為，台南市幾乎沒有民進黨失守的可能，高雄市也持續朝綠營有利方向發展，彰化縣則有相當機會由民進黨勝出。新北市仍屬勝負難料，但他已略微看好蘇巧慧，主因是政治氛圍轉變。

基隆市選情則被他調整為五五波，現任市長謝國樑在辯論中一度放空的畫面，恐被反覆播放，影響選民觀感。台中市競爭也日益激烈，桃園市則仍略偏向國民黨。

台北市則是祁凱立仍預期藍營勝選的直轄市。他指出，部分綠營支持者原先對蔣萬安的辯論能力期待不高，反而讓他有機會超越預期。蔣萬安在交鋒中清楚應答，展現對市政議題與政策細節的掌握，也能提出尖銳質疑。相較之下，外界對沈伯洋的辯論能力期待較高，表現與預期的落差，可能止住蔣萬安民調下滑趨勢。

當被問及沈伯洋若當選是否會感到意外，祁凱立表示，「並非不可能，但仍會感到驚訝。」

新北市將於13日舉行辯論式政見發表會，祁凱立認為，蘇巧慧可能比李四川更擅長辯論，但外界對她的期待也較高，雙方都有表現不如預期的風險。他提醒，辯論失誤可能影響選民觀感，但單場辯論未必決定勝負。

祁凱立指出，如同美國選民對川普政府的不滿形成全國性政治浪潮，台灣地方選舉也受到中央政治氛圍牽動。若民進黨拿下台南、高雄、新北，再意外攻下台北、台中，便可能取得五個直轄市，形成「綠色海嘯」。他形容這將是「巨大勝利」，強調機率雖不高，但也不能完全排除。

至於九合一是否預示2028年總統大選結果，他提醒，兩者不能直接畫上等號。國民黨2022年地方選舉表現亮眼，卻未贏得2024年總統大選；民進黨2018年地方選舉慘敗，蔡英文仍在2020年連任。地方選舉未必能預告2028年勝負，卻可能牽動政黨領導權、總統人選及後續布局。