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柯瑞腹斜肌撕裂 至少缺席6場、兩周後複查 勇士連勝也中止

記者王子涵／舊金山即時報導
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球星柯瑞（Stephen Curry）經磁振造影檢查，確認腹斜肌撕裂，將於兩周後...
球星柯瑞（Stephen Curry）經磁振造影檢查，確認腹斜肌撕裂，將於兩周後重新評估傷勢。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯瑞在對火箭時腹斜肌撕裂，勇士宣布他至少缺席6場，並於2周後再評估；球隊連勝中止，接下來將由其他球員分擔進攻。

金州勇士12日上午宣布，球星柯瑞（Stephen Curry）經磁振造影檢查，確認腹斜肌撕裂，將於兩周後重新評估傷勢，意味至少缺席接下來六場比賽。勇士在缺少柯瑞的情況下，在10日以108比115不敵休士頓火箭，8連勝中止。

柯瑞在對陣火箭的首節便出現不適，開賽前幾分鐘多次露出痛苦表情，並摸著右側腹部。首節剩下6分25秒、比賽首次暫停時，他在球隊醫療服務主管約德（Drew Yoder）陪同下，直接返回更衣室，此後未再上場，並於比賽期間離開球館接受檢查。

柯瑞將至少缺席13日對馬刺、16日對鵜鶘、18日對獨行俠、19日對灰熊的客場比賽，以及22日迎戰塞爾蒂克、25日對國王的主場賽事。兩周後重新評估，並不代表屆時確定復出。

舊金山球迷本對勇士本季總體期望值較低，球隊近年來最重要的兩筆引援：巴特勒、波爾津吉斯都因傷無法上場。巴特勒自上賽季重傷後需休戰至賽季中後段才能返回；而波爾津吉斯更是因為疑難雜病而徹底告別籃球賽場。

勇士賽季伊始的3場比賽均以失敗告終，而老將柯瑞隨後爆發，取得8連勝，場均攻下27.8分，平均出賽僅26.3分鐘，投籃、三分球及罰球命中率分別達50%、46%及99%。

前12場場均21.7分的新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg），將承擔更多進攻責任，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也可能增加出手，梅爾頓（De’Anthony Melton）則被看好頂替先發。

老將格林說：「我們必須想辦法撐下去。」

精華 FAQ

  • 勇士宣布柯瑞經磁振造影確認為腹斜肌撕裂，至少要缺席接下來6場比賽，並在2周後重新評估傷勢，但不保證屆時就能復出。

  • 他在對火箭的首節就感到不適，開賽後多次露出痛苦表情並摸右側腹部，首節剩下6分25秒時在醫療主管陪同下返回更衣室。

  • 勇士將由倫德博格承擔更多進攻責任，波傑姆斯基可能增加出手，梅爾頓則有望頂替先發；球隊接下來要面對馬刺、鵜鶘、獨行俠、灰熊、塞爾蒂克與國王。

馬刺 柯瑞

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