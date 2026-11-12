黃仁勳辭33年輝達執行長 恐影響台灣供應鏈 公司內台裔員工感嘆

輝達位於聖塔克拉拉市的總部。（記者江碩涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳辭去輝達高層職務引發震盪，市場憂心公司內部士氣受挫，且未來新執行長可能改變對台灣供應鏈的支持與訂單分配。

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）近日醜聞連環爆，輝達董事會正在討論黃仁勳的去留時，他自己11月12日正式辭去執行長、總裁及董事職務。輝達聖塔克拉拉總部員工指出，從黃仁勳發員工信坦承外遇的那一天起，就直覺黃仁勳應該快離開公司了，如今成真，恐怕對公司內的士氣有負面影響，未來新執行長上任，恐怕也會重整供應鏈 廠商，黃仁勳過去一直以來「較照顧」台廠的作法，可能也不復存在。

黃仁勳今年5 月在台北國際電腦展（ COMPUTEX）期間接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時公開表示，輝達每年在台灣供應鏈的採購與支出約1000 億美元，並正朝每年 1500 億美元的規模邁進。

黃仁勳之前時常回台灣大張旗鼓地與科技業老闆的聚會吃飯，除了採購外，也展現台廠團結接單的氣派作風。台灣不少供應鏈廠因為輝達的大量訂單，在矽谷擴大營運，展現台廠一條龍的採購便利性，輝達周邊已逐漸形成台廠一條街的樣貌。但輝達近期的變化，恐連帶影響台灣廠商未來的走向。

根據彭博新聞（Bloomberg）報導，輝達前十大供應商中，有五家來自台灣，核心代表包括負責最先進晶片代工的台積電（TSMC）、負責系統組裝與機櫃製造的鴻海（Foxconn）、緯創（Wistron），以及參與封裝測試與關鍵零組件的日月光投控（ASE）與京元電子（KYEC）。其中輝達占京元電子營收比重高達 36%、緯創 21%、台積電 19%。

一不具名員工指出，以往黃仁勳代表輝達在外走跳，且一直很拉攏照顧台灣供應鏈廠商，讓同樣來自台灣的員工們都感到相當榮幸，且看著公司股價上漲，也讓大家的向心力非常強，都能很自豪地說出自己是輝達人，如今黃仁勳有醜聞，公司也捲入國安問題，之後還可能要繼續接受調查，實在讓人提不起勁，大家的頭上都有烏雲壟罩感。

總統川普曾點名，由蘋果前執行長庫克（Tim Cook）接輝達執行長的位置。一名曾在輝達、也曾在蘋果工作的工程師表示，黃仁勳和庫克的個性作風差異非常大，庫克做事一板一眼，並非常要求內部競爭，蘋果員工「互捲」的氛圍相當沉重，且蘋果對外部供應鏈廠商的態度也十分強硬，不太可能對台灣廠商特別好。如果真的是庫克接手，那恐怕輝達整個公司的作風會大改變，內部高層可能也會進行重新調整。

科技業界分析師表示，以蘋果公司的做法來看，美光甚至公開抱怨過蘋果公司的砍價「刀刀見血」，更不用說壓低供應商價格，是矽谷大廠一直以來的作法，即便不是庫克接手，只要輝達執行長換人，接下來台灣恐怕就很難再向過去一樣獨享AI基礎建設的龐大商機，甚至有可能台廠毛利率也會下降，台灣供應鏈大廠可能要提前做好準備，因應未來的變局。

輝達前十大供應商中，有五家來自台灣，輝達GTC大會就是供應鏈大廠們相互展現技術及拜碼頭的重要展示場，此為2025年GTC大會主展場。（記者江碩涵╱攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）之前也熱愛在矽谷參加台灣活動，此為2024年台灣日，正準備上場投球。（記者江碩涵╱攝影）