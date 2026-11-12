裴洛西繼任者評黃仁勳：科技業的「蠻荒西部」時代必須結束

威善高在聲明中說，「歸根究柢，市值兆元的企業，絕不能對深刻影響所有美國人的技術擁有不受制衡的權力。企業在缺乏公共監督下，如同『蠻荒西部』般掌控科技的時代，必須結束。」（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 接替裴洛西的威善高批評黃仁勳辭職無法回應國安與企業影響力問題，並呼籲國會調查、強化AI與晶片出口管制。

在11月中期選舉中勝出、將接替裴洛西 （Nancy Pelosi）出任舊金山聯邦眾議員的現加州參議員威善高（Scott Wiener），12日針對輝達 執行長黃仁勳 （Jensen Huang）辭職發表聲明，強調辭職並未解答國家安全與企業政治影響力的疑問，呼籲國會全面調查，並制定全國性人工智慧（AI）監管規範。

威善高表示，國會應調查黃仁勳的行為，包括他似乎曾遊說總統，允許向美國主要全球競爭對手中國出售先進晶片。他認為，事件凸顯全面監管AI的必要性，尤其應大幅強化先進晶片出口管制，確保AI造福而非傷害公眾。

威善高在聲明中說，「歸根究柢，市值兆元的企業，絕不能對深刻影響所有美國人的技術擁有不受制衡的權力。企業在缺乏公共監督下，如同『蠻荒西部』般掌控科技的時代，必須結束。」

威善高過去擔任加州參議員時，就已積極推動AI監管。他於2024年提出SB1047法案，主張為先進AI模型建立安全規範，防範重大網路攻擊及生化武器等風險，但遭州長紐森否決。他當時批評，否決案是監督大型企業、保障公共安全的一次挫折。

2025年，威善高推動的SB53法案獲紐森簽署，要求大型前沿AI開發商公開安全框架、通報重大安全事件，並保障吹哨者。相較此前聚焦模型安全，此次聲明進一步將監管訴求延伸至聯邦層級的晶片出口與企業政治影響力。

輝達12日宣布黃仁勳辭去執行長等職務，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。

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