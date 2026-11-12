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桃色風暴終撼動AI帝國？黃仁勳閃辭輝達 掌舵33年落幕

記者王湘涵╱東灣即時報導
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輝達（NVIDIA）12日發布官方聲明，宣布創辦人黃仁勳即日起辭去執行長、總裁及...
輝達（NVIDIA）12日發布官方聲明，宣布創辦人黃仁勳即日起辭去執行長、總裁及董事職務，由財務長柯蕾絲暫代執行長，結束33年掌舵生涯。（取自輝達官方聲明）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達創辦人黃仁勳因桃色風波與國安疑雲閃辭職務，財務長柯蕾絲暫代執行長，公司啟動接班人遴選，股價與投資信心同步受挫。

總部位於舊金山灣區聖他克拉拉市的AI晶片龍頭輝達NVIDIA），12日發布聲明，宣布創辦人黃仁勳（Jensen Huang）即日起辭去執行長、總裁及董事職務，結束33年掌舵生涯。財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，董事會任命瓊斯（Harvey C. Jones）為首任董事長。這位一手打造AI晶片帝國的科技巨擘，在桃色風波與國安疑雲中卸下職務。

風波始於黃仁勳與新加坡企業Megaspeed International前主管黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光。據紐約時報報導，美國情報機構懷疑黃樂曾向北京提供情報，Megaspeed也因涉嫌違反美國晶片出口管制受到調查，讓私人感情爭議升級為國安問題。中國方面否認相關間諜指控。

黃仁勳8日向員工發信，承認對妻子不忠，並向家人、同事及股東道歉。輝達董事會隨即啟動獨立調查，但強調目前沒有理由認為國家安全或公司機密受到危害。

一波未平，一波又起。紐約時報11日再引述五名輝達員工及前員工說法，披露黃仁勳曾與直接向他匯報的醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。記者當天致電求證，他僅回應「我認為你不應該直接找我談」，隨即掛斷電話。輝達拒絕評論，鮑威爾也未回應，讓桃色疑雲持續延燒。

危機也延燒至華爾街，輝達股價跳水。11日盤後一度下跌逾8%，12日請辭消息公布後，盤中跌幅更一度達14.3%。投資人憂心公司失去靈魂人物，恐影響未來布局，連帶拖累部分AI相關科技股。

令人不勝唏噓的是，AI教父如今反成AI人物。曾帶領輝達站上AI浪潮頂端的黃仁勳，如今卻成為AI生成影片與網路梗圖主角。社群流傳模仿Coldplay演唱會「親吻鏡頭」的合成影片，也有將他與事件女主角置入舞蹈、電影場景等創作。

面對風波，輝達由2013年加入公司的柯蕾絲暫掌兵符，並啟動正式接班人遴選。公司強調營運、客戶承諾及產品發展計畫預期不受影響，但未說明黃仁勳請辭原因。隨著17日季度財報即將公布，人事巨變能否平息投資人疑慮，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 他即日起辭去執行長、總裁及董事職務，等於結束33年掌舵生涯。此舉象徵輝達正式進入後黃仁勳時代，也讓外界關注公司治理與未來方向。

  • 風波先從黃仁勳與新加坡企業Megaspeed International前主管黃樂的婚外情曝光開始，後續又傳出她可能涉向北京提供情報，並引發Megaspeed違反美國晶片出口管制的調查。

  • 輝達由財務長柯蕾絲暫代執行長，並啟動正式接班人遴選。雖公司稱營運不受影響，但股價已明顯重挫，投資人也擔心其AI布局與領導穩定性受衝擊。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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