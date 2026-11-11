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灣區周末恐現30呎巨浪 24歲女子遭捲走仍失蹤

記者王子涵／即時報導
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國家氣象局警告太平洋沿岸可能出現15至20呎碎浪（Breaking Waves）...
國家氣象局警告太平洋沿岸可能出現15至20呎碎浪（Breaking Waves），周末浪高更可能達25至30呎，足以威脅生命。（記者王子涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區周末海況將轉趨危險，氣象局示警巨浪、突襲浪與離岸流威脅生命；聖塔克魯茲失蹤女子搜尋未果，海岸防衛隊已暫停積極搜救。

國家氣象局11日上午發布危險公告，警告太平洋沿岸可能出現15至20呎碎浪（Breaking Waves），周末浪高更可能達25至30呎，足以威脅生命。4天前聖塔克魯茲縣才發生24歲女子遭海浪捲走事件，海岸防衛隊搜尋未果，已暫停搜救。

11日適逢退伍軍人節，灣區天氣異常暖和，但海況比預期險惡。氣象局指出，海灘危險公將将持續至13日下午，當天傍晚6時起升級為大浪警報，直到15日凌晨4時。受影響地區包括雷耶斯角、舊金山及半島海岸、蒙特瑞灣等地。

氣象局警告，沿海除了大浪，突襲浪與強勁離岸流風險也將增加。突襲浪可能毫無預警衝上海灘，把岸邊、礁石或防波堤上的人捲入海中。

國家氣象局發表聲明：「海浪狀況危及生命，所有人都應避免下水，並遠離碼頭、防波堤及其他臨水設施。」

聖塔克魯茲縣豹灘（Panther Beach）8日晚發生的女子失蹤事件，24歲韓裔畢業生朴世娜(Se Nah Park)與三名友人穿過海灘岩洞後，遭上漲潮水困住。其他三人成功脫困，她卻被捲入海中。

海岸防衛隊先後出動直升機與救生艇，會同其他單位搜索約95平方哩海域，仍未尋獲女子，10日宣布暫停積極搜救，等待進一步線索。

氣象局另提醒，偏高潮位將讓海水與浪頭深入平常較乾燥的沙灘，壓縮民眾逃生空間。舊金山部分低窪沿岸地區也面臨淹水及侵蝕風險。民眾前往海邊前應查看最新海浪與潮汐預報，避免靠近浪區，也不要背對海洋。

圖為被海浪衝垮的太平洋沿岸、柏斯菲卡市政港口。（記者王子涵╱攝影）
圖為被海浪衝垮的太平洋沿岸、柏斯菲卡市政港口。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 因太平洋沿岸可能出現15至20呎碎浪，周末更可能升到25至30呎，還伴隨突襲浪與強勁離岸流，足以威脅生命，民眾應避免靠近海邊。

  • 氣象局指出，危險公告將持續到13日下午，當天傍晚6時起再升級為大浪警報，預計一路延續到15日凌晨4時，影響多個沿海地區。

  • 24歲韓裔畢業生朴世娜8日晚與友人穿越海灘岩洞時被潮水困住後捲走，海岸防衛隊出動直升機和救生艇搜約95平方哩仍未找到，已暫停積極搜救。

克魯茲 灣區 舊金山

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