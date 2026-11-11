灣區周末恐現30呎巨浪 24歲女子遭捲走仍失蹤

國家氣象局警告太平洋沿岸可能出現15至20呎碎浪（Breaking Waves），周末浪高更可能達25至30呎，足以威脅生命。（記者王子涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區周末海況將轉趨危險，氣象局示警巨浪、突襲浪與離岸流威脅生命；聖塔克魯茲失蹤女子搜尋未果，海岸防衛隊已暫停積極搜救。

國家氣象局11日上午發布危險公告，警告太平洋沿岸可能出現15至20呎碎浪（Breaking Waves），周末浪高更可能達25至30呎，足以威脅生命。4天前聖塔克魯茲 縣才發生24歲女子遭海浪捲走事件，海岸防衛隊搜尋未果，已暫停搜救。

11日適逢退伍軍人節，灣區 天氣異常暖和，但海況比預期險惡。氣象局指出，海灘危險公將将持續至13日下午，當天傍晚6時起升級為大浪警報，直到15日凌晨4時。受影響地區包括雷耶斯角、舊金山 及半島海岸、蒙特瑞灣等地。

氣象局警告，沿海除了大浪，突襲浪與強勁離岸流風險也將增加。突襲浪可能毫無預警衝上海灘，把岸邊、礁石或防波堤上的人捲入海中。

國家氣象局發表聲明：「海浪狀況危及生命，所有人都應避免下水，並遠離碼頭、防波堤及其他臨水設施。」

聖塔克魯茲縣豹灘（Panther Beach）8日晚發生的女子失蹤事件，24歲韓裔畢業生朴世娜(Se Nah Park)與三名友人穿過海灘岩洞後，遭上漲潮水困住。其他三人成功脫困，她卻被捲入海中。

海岸防衛隊先後出動直升機與救生艇，會同其他單位搜索約95平方哩海域，仍未尋獲女子，10日宣布暫停積極搜救，等待進一步線索。

氣象局另提醒，偏高潮位將讓海水與浪頭深入平常較乾燥的沙灘，壓縮民眾逃生空間。舊金山部分低窪沿岸地區也面臨淹水及侵蝕風險。民眾前往海邊前應查看最新海浪與潮汐預報，避免靠近浪區，也不要背對海洋。

圖為被海浪衝垮的太平洋沿岸、柏斯菲卡市政港口。（記者王子涵╱攝影）