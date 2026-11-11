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不敵新興奶茶店 30年咖啡店走入歷史 青春回不去了

記者龔玥╱密爾比達即時報導
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密爾比達的夢咖啡歇業。（Google Maps）
密爾比達的夢咖啡歇業。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

在密爾比達經營近30年的夢咖啡於上月歇業，許多老顧客不捨其承載的青春回憶；雖然品牌仍在庫比蒂諾營業，但Milpitas Square的飲品文化已被新世代手搖茶品牌改寫。

密爾比達經營近30年的夢咖啡（Fantasia Coffee & Tea），已於上月結束營業，為這家陪伴南灣居民多年的老店畫下句點。消息傳出後，不少熟客感到惋惜。對一些在南灣生活多年的居民而言，夢咖啡不只是一家喝咖啡、奶茶的店，更承載著年輕時的生活片段與珍貴回憶。

夢咖啡位於密爾比達Milpitas Square商場。根據業者發布的公告，這家分店近30年來一直受到社區顧客支持，經營期間累積了許多珍貴回憶。業者除了感謝顧客多年來的陪伴，也特別向長期工作的員工致謝。品牌並未全面退出灣區，庫比蒂諾分店仍繼續營業。

在南灣生活多年的LinJie表示，得知夢咖啡關門的消息，感到相當可惜。他回憶，自己年輕時經常和妻子到夢咖啡約會，當年兩人常在店裡喝飲料、聊天，留下許多美好回憶。如今店面結束營業，彷彿也告別了人生中的一段時光。對他而言，這不只是少了一家熟悉的咖啡店，更是承載夫妻青春記憶的地方。

Milpitas Square本身也是南灣華人社區發展的重要地標，聚集超過60家商戶，從中式餐飲、超市到各類飲品店，長年吸引周邊華人家庭及年輕族群前往消費。夢咖啡於1997年進駐，是商場早期的飲品店之一。當年珍珠奶茶尚未像今天一樣普及，夢咖啡已經以台式奶茶、咖啡及水果冰沙吸引顧客，成為不少居民熟悉的聚會場所。

如今，Milpitas Square的飲品市場已經出現新一代面貌。廣場內除了夢咖啡曾經販售的傳統珍珠奶茶，也聚集多家受到年輕消費者歡迎的手搖飲品牌。其中，UME Tea以奶茶、水果茶及多種特色配料吸引顧客；一芳水果茶主打台灣水果茶及珍珠飲品；喜茶則以芝士奶蓋、水果茶及各式創意茶飲受到歡迎。

這些新式飲品店近年人氣旺盛，尤其在年輕客群中相當受歡迎，熱門時段經常可見顧客排隊購買，形成與早期咖啡館不同的消費景象。從當年以夢咖啡為代表的傳統茶飲店，到如今各式品牌進駐，Milpitas Square的飲品文化也隨著不同世代的消費習慣而改變。

不過，對許多老顧客而言，新品牌再多，也難以完全取代一家經營近30年的老店。夢咖啡Milpitas分店雖然已經結束營業，但它陪伴當地居民走過的歲月，以及那些在咖啡香與奶茶味中留下的青春回憶，仍將留在不少人的記憶中。

精華 FAQ

  • 因為這家店在Milpitas Square陪伴社區近30年，對許多南灣居民不只是飲品店，更是年輕時約會、聊天與聚會的回憶場所，歇業象徵一段生活時光結束。

  • 夢咖啡於1997年進駐，是商場早期飲品店之一；當時珍珠奶茶尚未普及，它以台式奶茶、咖啡與水果冰沙吸引顧客，成為華人社區熟悉的聚會地點。

  • 目前廣場內已有多家受年輕人歡迎的手搖飲品牌進駐，如UME Tea、一芳水果茶與喜茶等，主打奶茶、水果茶及創意茶飲，取代早年傳統咖啡店的消費景象。

密爾比達 灣區

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