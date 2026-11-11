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網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

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網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

記者王湘涵/東灣即時報導
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台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查...
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。（截自台灣事實查核中心網站）

AI摘要

文章摘要整理：

社群流傳稱為黃仁勳妻子洛莉的聲明影片遭查核中心認定為AI合成，且無正式發布來源，內容與時間線亦存在多處疑點。

近期社群媒體流傳一段英文發聲、附中文字幕的影片，聲稱是輝達執行長黃仁勳妻子洛莉（Lori Huang）的公開聲明，內容談及她對丈夫婚外情及相關爭議的態度，引來部分網友以「氣度」與「包容」等語讚許。不過，台灣事實查核中心11月11日公布查核，指出網傳洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，與本人受訪聲音不符，也查無她發布這份聲明的正式來源。

台灣事實查核中心是2018年成立的民間非營利組織，針對公共議題及網路流傳訊息進行查證，並在網站公開查核過程、證據與結論，供讀者檢視。

據該中心報告，網傳音檔以洛莉的口吻表示，自己「28年來」盡量不讓私生活進入公眾視野，如今因丈夫的事件作出簡短說明，希望外界給予家人私人空間，並談及對相關人士及國安調查的態度。

查核中心使用多項AI音檔偵測工具，結果均顯示受檢音檔高度疑似為AI合成。查核人員也找出洛莉2024年6月接受媒體訪問的聲音進行比對，發現與網傳音檔不符，語者比對工具亦顯示兩者高度不相似。

除了聲音，內容中提及的時間也有疑點。黃仁勳夫妻於1985年結婚，至今約41年。輝達則於1993年創立，至今約33年。查核中心指出，無論從婚姻或創業時間計算，都無法對應音檔提到的「28年」，網傳內容也未說明這個數字的起算依據。

在發布來源方面，查核人員檢視輝達官網、黃仁勳夫妻創辦的基金會網站及外媒報導，均未找到洛莉發布相關聲明的紀錄。綜合聲音比對、內容疑點及來源查證，該中心將網傳音檔判定為錯誤資訊。

網傳「聲明」雖獲部分網友讚許，但目前沒有可靠來源證明內容出自洛莉本人，在她尚未公開表態前，避免轉傳來源不明的「聲明」，也是尊重其隱私的一種方式。如何處理家庭私事、需要多少時間、是否願意回應，以及如何表達自己的感受，都應保留由當事人決定的空間。

精華 FAQ

  • 影片聲稱是輝達執行長黃仁勳的妻子洛莉以英文公開回應，內容談及婚外情爭議、私人空間與國安調查等議題，因而在社群上引發討論與讚許。

  • 查核中心以多項AI音檔偵測工具檢測後，結果都顯示高度疑似為AI合成；再比對洛莉2024年6月受訪聲音，也發現與網傳音檔不符，因此判定為錯誤資訊。

  • 內容提到洛莉已維持28年低調生活，但黃仁勳夫妻1985年結婚至今約41年，與28年不符；此外，查核也未在輝達官網、基金會網站或外媒找到正式發布紀錄。

輝達 社群媒體 黃仁勳

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