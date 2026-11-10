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世界日報舊金山社受舊金山市議會表彰 慶服務社區50年

記者王子涵／舊金山即時報導
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第11區華裔市議員陳小焱（左）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎...
第11區華裔市議員陳小焱（左）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎項。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報創立50周年獲舊金山市議會表彰，市議員肯定其長年報導華人社區、協助掌握市政資訊，並由李銘濱代表接受榮譽。

世界日報創立50周年，長年服務華人社區的努力獲舊金山市議會肯定。在10日的市議會會議上，第11區華裔市議員陳小焱（Chyanne Chen）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎項。陳小焱等四名市議員先後發言，感謝世報記錄社區故事、協助華人掌握市政資訊，並搭建華人社區與城市之間的溝通橋梁。

陳小焱表示，對北美華人移民而言，世界日報不只是傳遞新聞，也是與故鄉的連結，並且銘記移民的歷史。「舊金山社成立於1976年，一直積極參與社區，講述從只使用單一語言的工薪家庭，到科技產業工作者的多元故事。」

她說：「即使在今日的科技資訊時代，世界日報對長期居住於此的華人移民與新移民而言，仍保有無可取代的親切感。感謝過去50年來建立世界日報的每一位，讓它成為今日不可或缺的社區資源。」

代表包括華埠在內的第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，50年非常了不起，年復一年講述舊金山的故事、亞太裔社區的故事，這是一份非凡的傳承。「我一直很期待閱讀。我必須使用Google翻譯，但我一定會讀。我也很珍惜多年來與你們團隊及記者的互動，我希望你們再繼續講述故事50年。」

第四區市議員王兆倫（Alan Wong）說：「世報報導許多主流媒體沒有涵蓋的事情，讓我們的社區了解市政廳正在發生什麼，以及全市各地舉辦的各項特別活動。」

曾擔任舊金山警局發言人的第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）表示：「我的職涯大部分時間都與記者合作，一直很重視第四權在政府體制中扮演的角色，讓我們保持誠實，有時讓我們頭痛，但始終讓政府變得更好。」「對於讓中文社區能夠了解地方政府的刊物與新聞來源，尤其如此，因此更值得加倍感謝。」

李銘濱致詞表示：「我代表世界日報，非常榮幸接受這項表彰。感謝陳小焱議員及其辦公室給予這份肯定。對許多華裔移民而言，世界日報不只是一份報紙，更是一條生命線，讓他們了解新的家園，掌握市府的動向，並保持聯結。」

李銘濱說：「今天，我們透過紙本與網路服務讀者，但使命始終不變，就是成為華裔美國人與舊金山更廣大社區之間的橋梁。這份榮譽屬於我們歷任及現任的記者、編輯與員工，也屬於50年來一直支持我們的讀者與社區夥伴。」

舊金山社總經理李銘濱與世報市府媒體辦公室合影。（記者王子涵╱攝影）
舊金山社總經理李銘濱與世報市府媒體辦公室合影。（記者王子涵╱攝影）

第11區華裔市議員陳小焱（左）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎...
第11區華裔市議員陳小焱（左）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎項。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為世界日報舊金山社創立50周年，長年服務華人社區、記錄社區故事，並幫助華人了解市政資訊，因此獲市議會正式肯定與表彰。

  • 第11區市議員陳小焱提名表彰，另有第3區李爾德、第4區王兆倫及第6區麥德誠先後發言，讚許世報對社區與城市溝通的貢獻。

  • 李銘濱表示，世界日報不只是一份報紙，更像華裔移民的生命線，讓讀者了解新家園、掌握市府動向並保持聯結，使命是搭建社區與城市之間的橋梁。

世界日報 移民 華裔

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